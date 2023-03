Martino: “In Messico ci sono calciatori che hanno una fortuna di 10 milioni e poi non hanno scampo”

Gerardo Martino ha criticato il valore economico del calciatore messicano.

Gerardo Martino, L’ex allenatore di nazionale messicana, È stato forte e ha criticato il costo che la proprietà ha pagato ai calciatori messicani, molto apprezzati rispetto al resto del campionato e che finiscono per essere “inesistenti”.

“Abbiamo accennato molto bene a come il mercato messicano abbia calciatori da 8 o 10 milioni nel mercato interno e poi non abbia sbocco. al di fuori “.

Il ragazzo di Rosario ha detto che “WIn nessuna parte del mondo un calciatore con un tale valore interno lo avrebbe senza dubbio sul mercato esterno. Ho sempre detto che avevo la sensazione di vivere in un mercato parallelo dove il valore interno è lo stesso e non c’è un valore esterno“.

Martino ha spiegato in dettaglio la mancanza di uniformità per tali calciatori Diego Linez e Santiago Munoz, Che è tornato dopo il sogno europeo al Tigres e al Santos Laguna. “Dobbiamo capire Perché Diego Linez torna in Messico alle 21 o alle 22Perché Santi Munoz Incontri a 20 o 21 anni. Si parla spesso di calciatori che, in giovane età o senza giocare molto in prima divisione, vanno in Europa e raramente scattano allarmi quando questi giocatori tornano in Messico all’età di due o tre anni”.

