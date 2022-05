Il gigante americano dei fast food McDonald’sche ha chiuso le sue istituzioni in Russia all’inizio di marzo, Lunedì ha annunciato che si sarebbe ritirato dal Paese Venderà tutte le sue operazioni in risposta all’invasione dell’Ucraina.

“Siamo impegnati nei confronti della nostra comunità globale e dobbiamo rimanere intransigenti nei nostri valori”, ha affermato il CEO del gruppo Chris Kempczynski in una dichiarazione dell’azienda.

Rispettare i nostri valori significa che non possiamo continuare a mantenerli. Aggiunto McDonald’s in Russia. McDonald’s è in Russia da più di 30 anni, ha 850 ristoranti e 62.000 dipendenti..

La società ha annunciato la chiusura temporanea di tutte le sue imprese e la sospensione delle sue attività nel Paese l’8 marzo, seguendo le orme di altre multinazionali che hanno preso le distanze da Mosca.

La Russia, dove McDonald’s gestisce direttamente oltre l’80% dei suoi ristoranti omonimi, rappresenta il 9% delle vendite totali dell’azienda e il 3% del suo profitto operativo.

