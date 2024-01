Melissa Klug conferma la fine del fidanzamento con Jesus Barco: “La responsabilità è di lui”

Melissa Klug conferma la separazione da Jesus Barco. (Instagram)

Dopo Rodrigo González Lo farò notare Melissa Klug e Jesús Barco Hanno interrotto la loro relazione a causa di un'infedeltà da parte del calciatore, ed è stata la stessa imprenditrice a decidere di farsi avanti per confermare la notizia. L'emittente Wellax ha riferito che l'atleta ha ammesso di aver tradito Kluge e di aver quindi lasciato la casa che condividevano, ma nulla è stato confermato.

Per questo motivo, l'ex compagno di Jefferson FarfanHa pubblicato una dichiarazione sulle sue storie su Instagram in cui spiegava che la sua storia d'amore con Barco non è più in corso. Alcuni eventi personali sono diventati lo slancio per porre fine al fidanzamento della coppia.

“Ai miei cari giornalisti seguaci e amici, vorrei informarvi che da oggi è terminata la mia relazione con il signor Jesús Barco”, ha detto all'inizio.

Inoltre, ha affermato di aver fatto tutto il possibile per consolidarsi come famiglia, anche se la sua salute era a rischio durante la gravidanza. “Chi mi conosce sa che fin dal primo giorno ho fatto di tutto per avere una relazione sana, sono andata anche all’estero perché la mia gravidanza era troppo rischiosa e ho preferito vivere il frutto dei nostri anni con la tranquillità che tutto andava bene .” Le cose stanno andando bene tra noi”, ha aggiunto parlando di come gestisce la sua relazione.

Tuttavia, in seguito rimase sorpreso quando il suo ex compagno fu accusato di essere responsabile di questa separazione. “Durante i quattro anni della nostra relazione, ho rispettato e curato la nostra privacy di coppia e nella sua carriera sportiva professionistica con le responsabilità che ciò comporta. “Mi assumo la piena responsabilità di porre fine alla relazione con il signor Jesús Barco.” Ha aggiunto nelle sue dichiarazioni.

Infine, ha dichiarato che rimarrà fermo nell'andare avanti con la figlia più giovane e si rivolgerà alla sua famiglia. “La mia forza, come sempre, sarà la mia famiglia, i miei figli, le mie figlie e mia nipote. Soprattutto la mia bambina di due mesi che ha bisogno di tutto il mio amore e la mia integrità perché oggi è lei la ragione per cui manteniamo la grande famiglia che abbiamo.” insieme”, ha aggiunto.

Alcune ore prima che l'imprenditrice confermasse la loro separazione, Rodrigo Gonzalez è intervenuto nel suo programma “Amor y Fuego” e ha fatto riferimento alla coppia. Il presentatore del programma ha dichiarato di aver ricevuto informazioni secondo cui il calciatore aveva deluso la madre di sua figlia. Inoltre, le voci furono credute quando entrambi smisero di condividere contenuti insieme.

“Secondo quello che mi è stato detto da un'ottima fonte, Jesús Barco avrebbe confessato a Melissa Klug il suo fallimento nella relazione (…) La stessa 'rodriguesta' mi ha detto che non erano più visibili insieme.” Willex viene presentato all'inizio.

D’altronde ha riferito di aver scoperto che il calciatore era onesto con la madre. Samhara Lobaton Dopo aver scoperto che “qualcosa non andava”, hanno deciso di porre fine a questa storia d'amore durata 4 anni e di avere una bambina appena nata 2 mesi fa.

“Secondo le ultime notizie e i dati che ci sono appena pervenuti, si sono appena lasciati. Secondo questi dati potrebbe essere successo qualcosa, potrebbe essere successo qualcosa e Jesús Barco ha confermato che questa potrebbe essere una delle ultime foto di loro insieme.” .