Kim Kardashian sta producendo una docuserie su Elizabeth Taylor per la BBC

Kim Kardashian Apparirà e produrrà la nuova serie di documentari su Elizabeth Taylor. Secondo una dichiarazione della BBC Arts, la serie di documentari sarà composta da 3 parti e sarà prodotta dalla società di produzione Passion Pictures. Kardashian, 43 anni, produrrà la serie dal titolo provvisorio “Elizabeth Taylor: stella ribelle”Con Carrie Lea e Hamish Ferguson.





La serie, commissionata dalla BBC, avvicinerà lo spettatore a… La vita dell'attricefornendo “accesso privilegiato a coloro che la conoscono meglio, incluso Familiari, amici e colleghi Elizabeth Taylor nel corso della sua carriera.” Illustra inoltre il suo sviluppo da star bambina a “l'attrice più pagata al mondo.” attraverso fotografie, interviste e registrazioni audio. Non l'ho mai visto primaVerrà fornita una nuova prospettiva alla tua storia.

“Elizabeth Taylor era lei stessa, una combattente impenitente.”Kardashian ha detto dell'attrice premio Oscar in un comunicato. “Lei è la prova che puoi continuare a crescere, cambiare e avere capitoli diversi nella tua vita, e ha aperto la strada a tutti noi che l'abbiamo seguita con quel piano.” Era una Kardashian L'ultima persona ad intervistare Taylor Prima di morire di insufficienza cardiaca congestizia all'età di 79 anni il 23 marzo 2011, da qui la sua apparizione nel documentario.

Taylor è apparsa nel suo primo film commedia, C'è un nato ogni minuto, nel 1942, quando aveva nove anni. Durante la sua lunga carriera, lo è stato Nominato cinque volte per un Academy Award per la migliore attrice, Vincere il premio due volte: Nel 1961 per la sua interpretazione nel film drammatico “A Marked Woman” e di nuovo nel 1967 per il suo lavoro in “Chi ha paura di Virginia Woolf?”. A parte la sua carriera professionale, la vita privata dell'attrice è stata una grande attrazione per la stampa. Taylor è stata sposata otto volte nella sua vita con sette uomini diversi e ha anche lottato contro la dipendenza.





Nella sua dichiarazione sulla serie, BBC Arts ha promesso che Elizabeth Taylor: Rebel Superstar, ora in produzione, avrebbe dato all'attrice “il risalto che merita, in tutte le sue incarnazioni: come attrice, ribelle, magnate degli affari e attivista, da svelare”. “Come Taylor ha creato il progetto per la celebrità moderna.”