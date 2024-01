Questa distopia britannica acclamata dalla critica di Netflix ha impiegato un decennio per raggiungere lo schermo

Critica sociale, furto e potenziali futuri nel primo film essenziale dell'anno di Netflix

Prodotto da Michael Fassbender (che è anche sul palco con l'ultimo film di David Fincher, The Killer), questa brillante distopia britannica è una critica sociale dura e rilevante, poiché la dura società che presenta ricorda molto molte delle chiavi che definiscono la società odierna . mondo. Riguarda 'la cucina“, Nuovo arrivato su Netflixma è già tra i suoi film più visti questa settimana.

Il film ci presenta il cupo futuro di Londra, nel 2040, dove lo stato sociale è stato eliminato e… Le classi più umili furono sfollate nei quartieri marginali. Il ricongiungimento del ladro con il figlio adolescente, che non conosceva, è il fulcro emotivo di questo film in cui conosceremo a fondo i conflitti che si verificano nella loro comunità, La Cocina.

Siamo di fronte a un film che ha impiegato dieci anni per vedere la luce, da quando è stato concepito nel 2014. È incentrato su Kiboy Tavares, Daniel Kaluuya (premio Oscar come miglior attore non protagonista per Giuda e il Messia Nero), che lo ha diretto e Daniel Emerson, che lo ha prodotto. Tutti loro, caratterizzati dalla partecipazione spesso a produzioni dal famigerato contenuto sociale, hanno deciso di dare un tocco combattivo alla tipica distopia hollywoodiana, più accomodante e gentile.

Un film molto interessante per ciò che colpisce L’importanza della comunità come luogo di rifugio Di fronte a ciò che c'è qui di cattivi che definiremmo caricaturali ed eccessivi se non ne soffrissimo ogni giorno. A metà tra dramma emotivo e azione carica di messaggi, “The Kitchen” è stato presentato come la prima grande anteprima di Netflix del 2024.

Netflix

