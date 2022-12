Mercoledì l’elettricità costa meno di 100 euro in Spagna e quasi 450 euro in Germania, Francia e Italia.

Il prezzo medio dell’elettricità in Spagna e Portogallo sarà mercoledì 93,80 Euro per MWh, Non si può fare nulla al riguardo nella maggior parte dei paesi europei, dove la media è di 450 euro per MWh.

Nello specifico, il prezzo medio in Francia è di 451,5 euro, in Germania 443,9, nei paesi nordici 431,4 e in Italia 416 euro.

Questi prezzi elevati sono a Un forte aumento della domanda Un’ondata di freddo ha ridotto notevolmente l’elettricità, le energie rinnovabili e la produzione in quasi tutta l’Europa. Il consumo di gas aumentaÈ un’energia molto costosa.

Ad esempio, secondo i dati di AleaSoft, il costo dell’elettricità nel Regno Unito a una certa ora di lunedì scorso era di 1.585,82 sterline (1.845 euro) per MWh. Prezzi superiori a 650 euro per MWh sono stati registrati nei mercati belga e francese. Il più grande per 753 euro, è stato registrato nel mercato francese tra le 9 e le 10 del mattino.

Prezzo nel nostro paese mercoledì Tra le 4 e le 5 ore costa solo 1,80 euro MWh e fino a 7 ore sotto i 5 euro. La fascia oraria più cara è dalle 20:00 alle 21:00: 192,69 euro al MWh.

Il prezzo medio di 93,80 euro è il prezzo dell’asta nel mercato all’ingrosso (81,38 euro per MWh) e il corrispettivo alle società del gas (12,42 euro). Meccanismo di controllo del prezzo del gas Utilizzato per generare elettricità. Senza questa “eccezione iberica”, il prezzo medio sarebbe di 226,31 euro, secondo il Ministero per il cambiamento ambientale.