Mettere a tacere l’iPhone 15 non sarà così facile

Se c’è una cosa a cui l’iPhone da 16 anni si è aggrappato, è proprio questo tasto muto Ciò consente al cellulare di non disturbare con un solo tocco.

Quando l’iPhone cresce o si restringe, con bordi squadrati o arrotondati o colori scuri come giallo Nel 2023, la scheda arancione fluorescente quando attivata è la caratteristica distintiva.

Molto è stato scritto sul motivo per cui questo pulsante dovrebbe essere mantenuto (anche se non è un pulsante in quanto tale, come un interruttore) e nella maggior parte dei casi gli esperti concordano. manzana Rende molto facile silenziare il telefono mentre il resto ti costringe a eseguire diversi gesti sullo schermo per raggiungere lo stesso obiettivo.

iPhone 15 continua a trapelare sui social network. È stato fatto molto prima che altri modelli e i media lo indicassero regolamenti europei Un solo caricabatterie ha costretto l’azienda nordamericana a modificare in modo significativo il design del modello successivo.

pulsante fisico

Finitura titanio, smalto USB-Cobiettivi più piatti… Si parla molto di come sarà l’iPhone 15, ma una delle ultime fughe di notizie tramite file CAD mostra che questo meccanismo collaudato nel tempo è diventato un pulsante fisico.

Non si sa molto, ma quando diventa un pulsante, Apple può darti molte altre opzioni con esso iOS.

Approfittando di questo recente rendering del futuro iPhone 14, si può anche concludere che il cellulare sarà molto più sottile con bordi arrotondati, anche se non nella stessa misura. iPhone 11 e il precedente.