Microsoft investe 50 milioni in SAF

Installerà un impianto per produrre 10 milioni di galloni di carburante sostenibile

Microsoft Finanziamenti concessi a 50 milioni Dai dollari a LaunchJet, azienda tecnologica carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), per costruire il primo impianto di combustibili a base di alcol commerciale sostenibile ea basso costo al mondo. Con questo, persegue il suo obiettivo di zero emissioni di carbonio nel 2030.

Allo stesso modo, questo finanziamento concesso attraverso Fondo Microsoft per l’innovazione climatica, L’impianto LanzaJet di Superton, in Georgia, potrà commercializzare il carburante che ne deriva etanolo sostenibile a basse emissioni di carbonio. D’altra parte, questa alleanza sarà in grado di stimolare il mercato della carica di etanolo, basata sui rifiuti di seconda generazione, ovvero Rifiuti solidi urbani e agricoli, nonché materiale vegetale.

Questa pianta dovrebbe essere pronta quest’anno e iniziare Produzione di 10 milioni di galloni di SAF e diesel rinnovabile annualmente, con una stima che entro il 2023 sarà raggiunta anche la produzione di combustibili da rifiuti.

“Sappiamo che apportare il cambiamento di cui il nostro mondo ha un disperato bisogno richiede tenacia, innovazione e partnership che la pensano allo stesso modo. La partnership con Microsoft non riguarda solo il finanziamento: fa avanzare il nostro lavoro verso combustibili a emissioni zero. Entrare nel mercato dei combustibili sostenibili a basso costo Jamie Samartsis, CEO di LanzaJet, ha dichiarato:

Brandon Meadow, direttore del Microsoft Climate Innovation Fund, ha affermato che è con questo investimento Aiuterà le aziende di tutti i settori, in modo che possano emettere zero emissioni di carbonio, utilizzando combustibili sostenibili.

“Non vediamo l’ora di lavorare con LanzaJet per accelerare lo sviluppo globale e il dispiegamento di tecnologie per combustibili sostenibili di alta qualità”.