Migrant Routes, uno spazio di convivenza e scambio per le istituzioni femminili e le famiglie in movimento

Migrant Paths è un progetto che mira a sostenere le donne e le famiglie immigrate o rifugiate nello stato per creare reti di sostegno della comunità e promuovere i loro processi di integrazione attraverso le loro imprese e organizzazioni.

Sabato 24 giugno si è svolta all’interno di Casa Cuenque la seconda edizione di questo bazar, alla quale hanno partecipato 11 aziende guidate dalla comunità di immigrati e rifugiati di Guadalajara.

Percorsi migratoriE il è lo spazio convivenza e scambio Il suo scopo è pubblicizzare i prodotti ei progetti delle persone In caso di trasloco e bisognoso di protezione internazionale nel Paese, per favorire la loro integrazione.

L’iniziativa nasce da camminaronoE il Una rete collaborativa e comunitaria che offre accompagnatori a Donne immigrate e rifugiate in movimento e le loro famiglie, Attraverso la guida e la consulenza sui vari aspetti del processo di immigrazione e sui bisogni che una persona può incontrare in questa situazione. Subito Fornire supporto a coloro che desiderano trovare un lavoro o avviare un’attività in proprio a Guadalajara, Jalisco.

Il bazar fa parte del programma Inclusività generosache viene eseguito da AVSI Messico e l’ostello Pass gratuito FM4 Cofinanziato dall’Unione Europea in Messico.

Lo ha spiegato Laura Bolivar, un membro del gruppo La mancanza di reti di supporto li ha ‘motivati’ a creare il gruppo A sua volta, implementare questo tipo di eventi per aiutare più donne immigrate:

“Col tempo ci siamo resi conto che non eravamo le uniche donne a sentirsi confuse da sole, senza una famiglia in una città come Guadalajara e abbiamo capito la necessità di avere reti di sostegno” L’attivista ha detto.

La seconda edizione del bazar si è tenuta sabato 24 settembre presso il Centro Culturale quique per animali domesticiE il Hanno partecipato undici imprese autogestite per pendolari e residenti locali.

Motore Originaria della Siria, era una delle venditrici presenti e ha deciso di unirsi al progetto per ottenere “un po’ di soldi” e condividere un po’ della cultura gastronomica del suo paese.

Ha spiegato che sulla tavola c’erano preparazioni di hummus, un piatto tipico siriano, che viene servito principalmente a colazione, ed è fatto di ceci, sesamo, limone e olio d’oliva. a lei, Questi spazi sono un’opportunità per incontrare persone provenienti da tutto il mondo A sua volta, è un modo per andare avanti Connettiti con la loro cultura.

Inoltre, era presente Vanessa Cepeda Ha dichiarato con la sua famiglia di aver deciso di partecipare all’evento per “dare un po’ della sua cultura” alle persone che hanno partecipato. Sul suo sito si è messo in fila per comprarlo “nacatamale”, Quale È un piatto tipico honduregno a base di pasta, olio, carne, riso e patate in foglie di banana.

Uno dei sogni di Vanessa è Fai la tua bancarella di cibo con la tua famigliaPer questo, partecipa a questi eventi per “presentarsi” e ottenere un reddito economico aggiuntivo:

“Voglio fare un piccolo ostello, dove vivo, vendo da due anni e mezzo e la mia idea è quella di possedere una locanda tutta mia.”

Con il desiderio di raggiungere questo obiettivo nella sua vita, Vanessa sta studiando la professione del marketing in modo virtuale nel futuro Avvia e gestisci la tua attività. È assolutamente sicura che questi eventi siano di fondamentale importanza, perché Rappresenta un’opportunità per continuare a creare reti con più persone e, quindi, “così puoi stringere la mano”.

Accanto allo stand di Vanessa c’era la posizione di Laura, Arturo e Rebecca, che hanno deciso di vendere in questa versione del bazar Riso al latte, gelatina, ciambelle, bracciali e cuipas, Sono una specie di piccolo “tappo” che può essere utilizzato in diversi modi.

Arturo e Rebecca sono di Michoacan ma Laura è nata in Colombia, Condividendo lo spazio in pista hanno viaggiato insieme nel paese e Come simbolo di solidarietà. Come Vanessa, Rebecca pensa che questi spazi glielo consentano Incontra più persone, iscriviti di più ed essere in grado di ottenere denaro per risolvere finanziariamente alcune esigenze:

“Le cose sono difficili, veniamo da Michoacan, non sempre hai un lavoro, che ci aiuta a guadagnare più soldi e ci accompagna con più persone” Laura ha espresso.

Ha frequentato l’Alma Florente con sua nonna, Gabina Ruiz, entrambe di Jalisco e si esibiva da diversi anni. Modelli di scovolini e coloratissimi tovaglioli ricamati.

Gabina afferma che i tovaglioli “quasi” non vengono più venduti e molte persone vogliono “contrattare” sui loro prezzi, quindi il bazar È stata un’occasione per apprezzare il loro lavoro con correttezza e dignità:

“Per me è bene fare questo, poter vendere qualcosa perché ora la vendita è pessima e poterci aiutare, perché la situazione è molto complicata, sono diabetico e a volte non ho abbastanza medicine” dice Gabina.

Per questo Alma spiega che è fondamentale disporre di questo tipo di spazio, in quanto dà loro l’opportunità di aiutarli con le loro spese e incontrare un nuovo pubblico.

Il bazar non era solo un luogo di vendita di prodotti, ma anche uno spazio di incontro e scambio, quindi Madri e capifamiglia Hanno venduto i loro prodotti e si è tenuto un laboratorio di acquerello per i bambini che hanno partecipato.

Per questo Laura, membro dei Kaminatas, ha fatto notare che la cosa principale dell’evento è il gruppo Il suo scopo è costruire reti di sostegno ed eliminare gradualmente la stigmatizzazione della popolazione immigrata.

Infine, per chiudere le attività, Fleur, artista colombiana, ha suonato della cumbia “muovere l’anima”.

Se vuoi saperne di più sul gruppo o sui loro progetti futuri, puoi seguire la loro pagina Facebook camminarono O sulla sua pagina Instagram Hanno camminato in rete.

Membri dei camminatori.

