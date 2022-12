Mondiali 2022: chi sono le 3 donne che hanno gestito per la prima volta una partita maschile nella storia dei Mondiali?

formulazione

Mondo di notizie della BBC

30 novembre 2022 Aggiornamento di 1 ora

fonte dell’immagine, Immagini Getty

Per la prima volta nella storia, un gruppo di arbitri esclusivamente femminile ha fischiato una partita della Coppa del Mondo maschile.

La francese Stephanie Frappart, insieme alla brasiliana Newsa Pack e alla messicana Karen Diaz Medina, ha gestito la partita in cui le squadre di Costa Rica e Germania si sono misurate giovedì nello stadio di casa.

Frappart ha già rotto un soffitto di vetro in Qatar quando è diventata la prima donna arbitro del torneo, quando è stata nominata il quarto arbitro per la partita tra Messico e Polonia martedì scorso.

Conosciamo la pressione. La signora francese ha detto alla BBC prima dell’inizio della Coppa del Mondo.

“Ma dobbiamo essere calmi, concentrati, concentrati e non pensare troppo ai media e a tutto il resto, concentrarci solo su ciò che sta accadendo sul campo”, ha aggiunto.

Il primo in tutto

La 38enne francese ha fatto la storia del calcio europeo. Nel 2019 è diventata la prima donna ad arbitrare una partita di Supercoppa e nel 2020 ha fatto lo stesso in Champions League.

fonte dell’immagine, Immagini Getty spiegato, Stephanie Frappart era già nella rosa dei candidati per dirigere la partita Portogallo-Ghana tra Messico e Polonia.

Dal canto suo, Diaz Medina nel 2019 ha raggiunto il traguardo di essere la prima donna whistleblower La seconda tappa della finale del campionato messicano. Questo, appena un anno dopo aver ricevuto il certificato di assistente arbitro dalla FIFA.

Tuttavia, la sua carriera, che dura da più di 12 anni, è iniziata quasi per caso. READ Quale traguardo storico stava per eguagliare Julio Jureas

Un giorno, mentre lavorava alla mensa del Piccolo Centro Sportivo, l’arbitro designato per la partita non si presentò. L’allenatore della lega mi ha chiesto se volevo arbitrare la partita e ho detto di sì. L’ho adorato, mi hanno pagato per fare qualcosa che mi è piaciuto molto. Da quel momento in poi mi assegnarono più giochi ogni settimana e con i soldi guadagnati riuscii a pagarmi l’università”, ha raccontato Diaz a Medina. un’intervista Con la Confederazione del calcio nord, centroamericano e caraibico (CONCACAF).

Ritorno brasiliano Né è una nuova arrivata nel mondo dell’arbitrato E nel 2005, dopo aver terminato gli studi, ha iniziato la sua lunga carriera in campo.

Dal 2008 Buck fischietta partite in varie competizioni nel suo paese e nel 2014 ha ricevuto il riconoscimento dalla FIFA, che gli ha permesso di diventare uno dei primi membri della rosa dei candidati per la partita della US Men’s Libertadores Cup nel 2021.

Quando le è stato chiesto se ha ricevuto critiche e commenti da giocatori, allenatori o fan per essere una donna, Frappart ha risposto alla BBC:

“Da quando ho iniziato, ho sempre avuto il sostegno di squadre, club e giocatori. Sono sempre stato il benvenuto in campo, quindi mi sento come un altro arbitro in campo. Sono sempre stato il benvenuto, quindi penso che sarò il benvenuto come prima.

fonte dell’immagine, Immagini Getty spiegato, La messicana Karen Diaz Medina spera di dare l’esempio ad altre ragazze e dimostrare loro che con lo sforzo tutti i sogni possono essere realizzati.

Tornando, intanto, ha ammesso che la sua carriera non è stata facile e che ha dovuto superare momenti difficili. Tuttavia, anche se ha affermato di aver trovato una ricetta per affrontarli. READ Il West Ham è quarto in Premier League dopo aver battuto il Norwich 2-0

“Quando mi trovo in una situazione compromettente, dove il pregiudizio è presentato in modo velato, con battute di cattivo gusto o addirittura di sguardi, penso solo che Ciò che qualcuno pensa o dice di me non mi definisceHa commentato in una recente intervista con EFE.

L’arbitro, nato 38 anni fa nel comune di Suades, nello stato di Santa Catarina, vicino al confine con l’Argentina, ha confermato che la discriminazione nei confronti delle donne nel calcio professionistico è sempre meno frequente, ma c’è ancora molta strada per andare a fare in dilettante.

Il pregiudizio è più presente nel calcio amatorialeHa aggiunto: “Quello che noi (gli arbitri) dobbiamo fare è fare un buon lavoro, prendere le decisioni giuste sul campo e tutto andrà bene”.

Da parte sua, Diaz Medina ha detto che spera di diventare un modello per altre ragazze, “dimostrando che i sogni diventano realtà se lavori sodo e ami quello che fai”.

Tra i 36 arbitri scelti dalla FIFA ci sono altre tre donne per dirigere le partite in Qatar.