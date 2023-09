Muore il famoso pensatore portoricano Felix Ojeda Reyes

Descritto come uno storico e rivoluzionario esemplare, Ojeda Reyes, 81 anni, è stato ricoverato in ospedale per gran parte di agosto ma è stato rilasciato perché la sua condizione mielodisplastica non si è risolta.

Lo storico, professore all’Università di Porto Rico (UPR), nel campus di Río Piedras, è stato autore di numerosi libri su Betances e altri patrioti del XIX secolo.

Ojeda Reyes ha lavorato anche come giornalista per il settimanale Claridad, di cui è stato redattore capo e vicedirettore, e che gli ha reso omaggio in occasione del festival annuale tenutosi a San Juan lo scorso maggio per raccogliere il sostegno del pubblico al giornale.

In quell’occasione, il giornalista e conduttore televisivo Florencio Merced Rosa disse che Ojeda Reyes era figlio di María Reyes Casillas e Félix Ojeda Ruiz, che fu per molti anni segretario generale del Partito Comunista portoricano, e che Félix “onorò con un atto durante tutta la sua vita”. Da vero comunista.

Ha detto a questo proposito che Ojeda Reyes è stato un combattente in molte azioni in cui ha rischiato la vita e la libertà, che racconta nel suo libro inedito Armed Protest 1960-1970. Storia dei Commandos Armati di Liberazione (La CAL).

Ojeda Reyes era un caro amico della Rivoluzione cubana e aveva due figlie, Heidi e Vilma, e due figli, Ernesto e Gabriel.

Claridad ha detto: “Il caro compagno va oltre i nostri confini per presentare il suo esempio di combattente e patriota, di esperto combattente contro il colonialismo e lo sfruttamento della nostra patria, e come accademico, ricercatore e storico della figura di Ramón Emerio Betansis. ” .

Fin dalla giovane età, è stato tra i quadri dirigenti dell’Unione degli Studenti Universitari Pro-Indipendenza (FUPI) e del Movimento Indipendentista (MPI), nonché del Partito Socialista Portoricano (PSP), insieme a Juan. Maria Ottone (1927-2010).

corpo/narm