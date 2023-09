Il controllo dei sequestri nei centri educativi in ​​vista dell’inizio dell’anno scolastico 2023-2024 è stato l’obiettivo della visita effettuata domenica scorsa dal Primo Segretario del Comitato Municipale del Partito di Cárdenas, Zed Javier Diaz Mendez.

Era interessato a collaborare con il membro dell’ufficio regionale del partito, Pablo Santana Ramírez, al restauro della Scuola Elementare della Sierra Maestra.

Tra gli importanti interventi attuati è emersa l’impermeabilizzazione delle coperture, dopo l’insorgere di problemi di perdite.

D’altra parte, nella Scuola Privata José Antonio Echeverria, le condizioni di vita per i bambini di questa educazione sono pronte.

La scuola elementare della Repubblica Democratica Popolare d’Algeria è completamente ridipinta e i genitori aiutano a pulire le aule.

Allo stesso modo, nelle scuole secondarie di Esteban Hernandez e Victimas de la Cobre, le autorità hanno perlustrato le principali aree esterne ed interne.

Nella città di Camarioca, la comunità è impegnata a preparare ESBU Amable Flores Rodríguez e dintorni, dove si terrà l’atto municipale per iniziare l’anno scolastico e aprire le porte a 129 studenti.

Molte delle 67 scuole Kardenensis hanno ricevuto lavori di manutenzione e altre sono in fase di investimento, con l’obiettivo di accogliere gli studenti il ​​4 settembre ed esercitare il proprio ruolo di istituzione più importante della società.



