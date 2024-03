Murray aggiunge un'altra prestigiosa vittoria a Miami | Giro dell'ATP

Miami

Murray aggiunge un'altra prestigiosa vittoria a Miami

Il britannico ha sconfitto il numero 29 Echeverry. Anche Baez ha salutato

23 marzo 2024

Al Bello/Getty Images



Andy Murray ha 230 vittorie nei tornei ATP Masters 1000.

A cura dello staff di ATPTour.com/es

Andy Murray e Thomas Martin Echeverry hanno ripreso sabato il Miami Open presentato da Itau, una partita iniziata il giorno prima, ma che aveva dovuto essere sospesa a causa della pioggia quando il punteggio era sul 3-3.

La partita, che si è svolta allo stadio Butch Buchholz, è andata a Murray, che ha sconfitto l'argentino 7-6 (0) e 6-3 in due ore e 17 minuti. Ha ottenuto una serie di nove sconfitte consecutive contro i primi 50 avversari.

L'ex numero uno del mondo non batteva un giocatore con il titolo dal torneo ATP Masters 1000 di Toronto nel 2023 e da allora a Miami è riuscito a vincere due partite di fila nello stesso torneo.

Murray, prima di sconfiggere il candidato numero 29, aveva già battuto al primo turno Matteo Berrettini.

Contro Echeverri, il britannico è riuscito a connettere 10 servizi diretti e la sua efficacia nei punti giocati con la prima di servizio è aumentata all'83%, oltre a salvare 7 occasioni di break che ha avuto.

A Miami cercherà di ottenere tre vittorie consecutive nel torneo ATP Masters 1000 per la prima volta dalla Parigi-Bercy 2016. Nel terzo turno a Miami affronterà Tomas Machak, che ha sorpreso la testa di serie numero 5 Andrey Rublev.

Potrebbe interessarti anche: Gary colpisce la 3R a Miami per la prima volta

Da parte sua, Sebastian Baez, partito sul cemento americano con il 18° favorito, sabato non ha potuto proseguire. L'argentino ha perso contro Dominik Koepfer 6-3, 6-2.

Il tedesco, che ha impiegato un'ora e sette minuti per sconfiggere Baez, affronterà la testa di serie numero 14 Ugo Humbert nel terzo turno a Miami.

Lo sapevate…?



Andy Murray ha 230 vittorie nell'ATP Masters 1000 dopo aver giocato 330 partite in carriera in tornei di questa categoria (230-100). Ha un totale di 14 titoli in questo livello.