Nadal scivola che il 2024 sarà il suo ultimo anno | Giro dell’ATP

Il ritorno di Rafael Nadal nell’ATP Tour dovrà attendere, almeno, fino alla fine dell’anno. Lo ha annunciato giovedì lo stesso protagonista in una conferenza stampa all’Accademia Rafa Nadal di Movistar a Maiorca.

“Non fisserei una data per un ritorno”, ha ammesso lo spagnolo, anche se ha segnato la Coppa Davis come un potenziale obiettivo, sia che il suo fisico lo consentisse o che lo decidesse il capitano David Ferrer. Inoltre, ha rivelato che la sua intenzione è quella di poter dire addio al 2024 gareggiando negli scenari che decide, e lo fa godendosi lo sport.

Lo spagnolo cercherà di riprendersi nei prossimi mesi dai problemi fisici che ha accusato dal 18 gennaio, quando si è infortunato allo psoas della gamba sinistra nel secondo round degli Australian Open. Il suo obiettivo è quello di tornare alle competizioni pur garantendo la possibilità di giocare ai massimi livelli.

Pertanto, le aspettative a Melbourne imponevano un periodo di congedo compreso tra le sei e le otto settimane, ma le condizioni si sono allungate nel tempo, estendendosi fino alla fine del corso.

Nadal non è riuscito a restituire i tempi inizialmente stimati. Ha dovuto rinunciare al suo primo ATP Masters 1000 della stagione a Indian Wells e Miami. “Mi sono preso un periodo di pausa, ho iniziato la riabilitazione, la palestra e la fisioterapia come mi hanno detto i medici. Mi preparo a tornare con le migliori condizioni”, ha annunciato via social il 28 febbraio.

L’obiettivo successivo era quello di raggiungere le migliori condizioni possibili per il tour su terra battuta, una superficie e un periodo dell’anno che gli avevano dato così tanto successo durante la sua premiata carriera. Tuttavia, era basso a Monte Carlo. “Non sono ancora pronto per competere ai massimi livelli”, ha detto all’epoca.

Non può essere a Barcellona o Madrid. “Sfortunatamente, l’infortunio non è guarito e non posso fare quello che devo fare per competere”, ha spiegato con enfasi il 20 aprile, e ha dovuto ritirarsi dai suoi due tornei ATP casalinghi.

Successivamente è stata la Roma a mancare alla presenza del campione del Grande Slam 22. E questo giovedì 18 maggio ha annunciato definitivamente che non solo non avrebbe potuto giocare al Roland Garros, ma che non avrebbe più giocato, almeno fino alla fine della stagione.

In questo modo il 14 volte iridato di Parigi potrà solo difendere un titolo che non porta il suo nome solo quattro volte dal 2005. Questa sarà la prima edizione a cui Nadal non parteciperà dal suo esordio. Da allora, ha giocato 115 partite, registrando un incredibile record di 112-3 per dichiararsi il re indiscusso di Parigi e la superficie nella storia di questo sport.