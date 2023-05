Infantino è fiducioso riguardo agli accordi televisivi per la Coppa del mondo femminile in Europa

LOS ANGELES (AP) – Con il passare del tempo, il presidente della Fifa Gianni Infantino è più ottimista sul raggiungimento di un accordo che considera accettabile sui diritti di trasmissione per i prossimi Mondiali femminili nei cinque principali paesi europei.

Mentre camminava sul tappeto verde per un evento in cravatta nera per rivelare il logo ufficiale e il marchio per la Coppa del Mondo maschile 2026 presso lo storico Osservatorio Griffith di Los Angeles mercoledì, il presidente della FIFA ha parlato brevemente delle trattative in corso in Francia, Germania, Italia , Spagna e Inghilterra sui diritti di trasmissione dei Mondiali femminili che si terranno in Australia e Nuova Zelanda tra due mesi.

Ci sono state alcune discussioni. Devo dire che hanno iniziato su livelli diversi “, ha detto Infantino. “Ma questo si sta muovendo”.

Infantino ha rifiutato le offerte fatte solo poche settimane prima, definendole irrispettose nei confronti del calcio femminile e dei tentativi della FIFA di ottenere una maggiore equità finanziaria.

L’organo di governo del calcio ha più che triplicato l’importo del premio in denaro assegnato ai vincitori della Coppa del Mondo di quest’anno, rispetto ai livelli del 2019. Tuttavia, Infantino ha affermato diversi mesi fa che alcune delle offerte iniziali per le società televisive in Europa rappresentavano circa l’1% del corrispettivo equivalente per un evento.

Infantino ha detto di essere determinato a ottenere più soldi dai più grandi gruppi di media europei, dicendo che andrebbe a beneficio di tutto il calcio femminile.

“Considero importante capire da dove veniamo”, ha detto. “Stiamo investendo nel calcio femminile. Siamo in Nord America, negli Stati Uniti, il paese dei campioni del mondo, dove il calcio femminile ha un livello completamente diverso, non solo di accettazione, ma di rispetto… Vogliamo solo rispettare il gioco e avere i soldi che viene pagato bene. Tutto ciò per cui viene pagato tornerà, non solo al 100% ma al 150% nello sviluppo degli sport femminili “.

La FIFA ha visitato le colline di Hollywood per svelare il marchio ufficiale della Coppa del Mondo 2026, che sarà ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Il SoFi Stadium di Los Angeles è una delle sedi che ospiteranno l’evento negli Stati Uniti.

Allo spettacolo hanno partecipato dozzine di stelle del calcio, tra cui l’ex giocatore brasiliano Ronaldo.

Il logo svelato dalla FIFA è semplice: un 2 sopra un 6 con sovrapposta l’immagine della Coppa del Mondo.

La FIFA ha annunciato che ciascuna delle 16 città che ospiteranno le partite avrà i propri marcatori con colori e motivi unici.