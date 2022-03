Nairo Quintana: Perché Nairo non dovrebbe essere a Zero de Italy? | Gli sport

Con un ottimo inizio di stagione, sul suo record di vittorie di due nuovi titoli Giro della Provenza E questo Alpi Marineciclista colombiano Nairo Quintana Pronto a giocare in grandi tornei in questa stagione alla ricerca di buoni risultati Ingrandiscono costantemente la loro immagine nel ciclismo colombiano.

Tuttavia, per la prima grande competizione dell’anno, vale a dire Spirale d’ItaliaSi svolgerà dal 6 al 29 maggio. Poison Cyclist non farà parte di questa edizioneQuindi non puoi andare alla ricerca del tuo Secondo titolo dopo la laurea nel 2014 E lo stadio raggiunto nel 2017.

Il Archea SamsicLa squadra di intermediazione, nonostante sia definita una delle migliori squadre di secondo livello, Ha rifiutato la sua partecipazione quest’anno, concentrandosi su altri tour importanti come il Tour de France e la Vulta Espana. Lasciando così il posto ad un’altra squadra.

Per ora, il ciclista 32enne si prepara a gareggiare alla Parigi-Nizza, che si svolgerà dal 6 al 29 marzo dello stesso mese, dove partirà come uno dei più favoriti per vincere il titolo. Tieni presente che nel 2019 Il suo compagno di squadra Egan Bernal, che era 39’s dietro, è andato molto vicino alla vittoria dopo essere arrivato secondo.Il vincitore di quella edizione.