Nikki Nicole annuncia la sua nuova interpretazione di “Frío”.

Nicki Nicole appena rilasciato il freddola sua nuova canzone accompagnata da un videoclip diretto da Luca Vignallun regista che ha già lavorato con altri artisti argentini del genere urbano come tuono anche ducaYu.

Questa canzone, in cui combina diversi stili musicali che vanno dal rap al reggaeton – anche con tocchi di elettronica – è un successo. Nuova era Artista: “Lo è Canzone e video ultra futuristici, che mostra un lato diverso che volevo che le persone sentissero da molto tempo. Anche se questa canzone è molto estiva, c’è sempre qualcosa nel freddo che amerò”.

La canzone più pericolosa in cui cambia il tempo della sua voce, rallentandola a metà della canzone.

Il freddo è il prossimo soggetto per l’artista dopo Nessuno come me, un tema che fonde la trap con la salsa. Una canzone che l’artista ha realizzato molto tempo fa e che desiderava vedere la luce da molto tempo: “È stata salvata per il momento giusto ed è adesso. Parla di una battaglia interna tra due persone che combattono ogni giorno a causa del loro ego e delle loro pretese.

Nicki è volato a Las Vegas la scorsa settimana per partecipare a una festa Grammy latino con cui ha collaborato Christina AguileraE il per le mie ragazze, nominare. Nicki è attualmente nel mezzo del suo primo tour in Messico, dove ha eseguito per la prima volta “Frío Live”.

Questo tour segue le loro recenti esibizioni ai festival nordamericani a Coachella, This Ain’t No Picnic e Baja Beach.

Il suo album più recente, Part of Me, sarà presentato in anteprima al maestoso Tiny Desk nell’autunno del 2021.