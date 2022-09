NOFX celebrerà i suoi 40 anni di carriera con la sua soluzione

NOFX celebrerà il suo 40° anniversario nel 2023 e la celebrazione sarà sicuramente diversa dalle altre. Il cantautore Michael John Burkett, meglio conosciuto come Fat Mike, ha confermato che la band punk rock californiana finirà il prossimo anno.

Invece di imbattersi in una lunga dichiarazione che spiega i motivi della decisione, è stata annunciata come solo un altro commento su un post di Instagram. In un post sull’account personale del musicista, un fan arrabbiato ha chiesto: “Perché difficilmente vengono in Canada? I fan non sono abbastanza bravi? Dovrebbero essere grati che le persone li vedano ancora”, Burkett ha risposto: “In realtà, adoriamo il Canada , e il fatto è che il prossimo anno sarà il nostro ultimo anno. Presto annunceremo le nostre ultime offerte. È stata un’esperienza straordinaria”.

Dopo aver appreso la notizia, un altro fan ha chiesto se la band avrebbe presentato Los Angeles ai suddetti concerti, a cui il musicista ha risposto: “Los Angeles sarà l’ultimo posto in cui suoneremo. Da dove iniziamo, dove finiremo”. Anche se il gruppo non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione nei suoi conti ufficiali sulla rivista filato È stato riferito che una fonte vicina ha confermato la notizia.

L’anno scorso, i NOFX hanno pubblicato il loro ultimo album, un lavoro che ha avuto un nome singolo album Fin dall’inizio, il progetto aspirava ad essere un doppio LP, ma i piani della band furono frustrati dall’arrivo della pandemia. “Volevo fare un doppio album perfetto e proprio non potevo”, spiegò Fat Mike in quel momento. “Così ho deciso di fare un solo disco, da cui il nome.”

Il gruppo porta Punk In Drublic (battezzato come il loro quinto album in studio) attraverso varie città degli Stati Uniti, un tour che culminerà il 2 ottobre nel New Jersey.