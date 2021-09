Non mi piace che AMLO si mostri ogni mattina; Non è il loro lavoro

scrittore peruviano Mario Vargas Llosa Questo mercoledì di cui Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), con il quale ha mantenuto gravi divergenze ideologiche per diversi anni.

Durante l’apertura del Forum “Sfide alla libertà di espressione, oggi”, organizzato da Università di GuadalajaraE il Premio Nobel per la Letteratura ha stabilito che il presidente dovrebbe esporsi ogni giorno nel cosiddetto conferenza mattutina.

Notando che il ruolo del presidente non dovrebbe essere quello di commentare ciò che non pensa della stampa, ha detto che AMLO potrebbe pensare che quel tipo di Mostra Aiuta con la tua popolarità, ma può effettivamente influenzarla.

Il fatto che non mi piaccia la figura di un presidente che viene mostrato ogni mattina, che commenta articoli che legge sulla stampa e spesso censura e attacca i giornalisti, non mi sembra che questo sia il ruolo di un capo. . Mario Vargas Llosa scrittore

“E penso che stia un po’ sconfinando in questo lavoro, perché pensa, forse, che gli dia di più. popolaritàMa non so se questo lo renda più popolare, o piuttosto lo diminuisca”, ha detto il romanziere.

Vargas Llosa Ha detto di non conoscere le dichiarazioni rilasciate dal presidente Lopez Obrador Ha agito contro di lui questa mattina, ma sapeva di essere stato citato in diverse occasioni al Palazzo Nazionale in modo negativo.

Cosa ha detto AMLO su Vargas Llosa?

Durante la conferenza di questo mercoledì, AMLO Ha indicato che il suo governo non si applicherà contro gli oppositori stranieri su Articolo 33 della costituzione, che prevede l’espulsione dei non messicani che interferiscono nella politica nazionale.

López Obrador ha sottolineato che il Perù e il popolo di un partito spagnolo molto conservatore VOX Possono rimanere in Messico tutto il tempo che vogliono e sfruttare la loro libertà di espressione, perché non pratica la persecuzione politica.

“Non abbiamo mai implementato 33 e non verrà applicato. Quando Vargas Llosa È arrivato ai tempi di Carlos. SalinasInvito del defunto Ottavio PazE ha detto quella frase che il Messico era la dittatura perfetta, penso che doveva partire la mattina presto o il giorno dopo.

Lì il defunto Baz uscì per dire che non era d’accordo con lui, e che non lo era dittatura completa, si potrebbe parlare di una dittatura imperfetta, voglio dire, di una democrazia imperfetta. Ma questo era prima, con la tirannia che c’era. ora no “. AMLO.