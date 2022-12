Non perderti il ​​nuovo Xiaomi 12T Pro Limited Edition

Quello che ti offriamo oggi è molto più di un semplice smartphone per controllare i tuoi social network. lui è Dichiarazione di intenti , segno che dobbiamo credere in noi stessi. Un modo per dimostrarci che abbiamo imparato dal nostro passato e modellare il nostro presente sulla base di quello, come sottolinea Xiaomi.

Sotto il motto “di tanto in tanto”, Xiaomi ha rilasciato più di un semplice telefono cellulare. È un’opera d’arte degna di un collezionista, costruita per durare anni così com’è. È dell’artista Daniele Arsham che ha spiegato che “tra 20 anni, le persone che possiedono questo telefono non lo useranno come un telefono privato, ma come un oggetto scultoreo collegato a un momento specifico”.

Come puoi vedere nella grafica sul retro, lo sono Tre cappelli Diverso. Puoi vedere il cristallo, la cenere del vulcano e infine la selenite di bronzo. Tutto questo si combina per creare un design completamente unico. Anche se non sei un fan Colore verdeTe ne innamorerai. E cioè che non solo hanno cambiato colore, ma hanno anche cambiato colore alloggiamento della fotocamera e macro centrale.

È ora di sbloccare il telefono Indescrivibile. Perché anche la scatola stessa sembra esattamente una scultura, sottolinea Daniel Arsham. Tutto pensato! L’esterno, l’interno, il peso, il modo in cui si apre… Non è solo una protezione per dispositivi, è molto di più.

Xiaomi 12T Pro lo porta ad un altro livello

Per quanto riguarda SpecificheÈ lo stesso che troverai su qualsiasi altro Xiaomi 12T Pro, si nasconde nella sua nuovissima custodia Snapdragon 8+ Gen1 Che non ci saranno compiti o applicazioni che ti resisteranno. Inoltre, ha 12 GB di RAM (più di molti computer!) E 256 GB di spazio di archiviazione. In fondo stiamo pur sempre parlando di un dispositivo di fascia alta, e questo è qualcosa di tangibile.

Se vuoi avere questo smartphone unico, ti consigliamo di farlo Essendo in precedenza per questo collegamentoPerché è un’edizione limitata. Non solo non ci sono molte unità, ma voleranno. Perché suo prezzo Non è troppo alto, perché è praticamente la stessa cifra che pagheresti per questo modello in un altro colore. Con la differenza che anche aprirlo sarà magico.