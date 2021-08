Norman Reedus afferma che Death Stranding 2 è in trattative

Secondo un rapporto, il sequel di Alien Adventure Post-apocalittico De Hideo Kojima filo della mortee È in fase di negoziazione.

attore filo della morte e morti che camminanoNorman Reedus ha detto, Amo il cinema Sito portoghese associato a IGN Brasile, colui il quale “CREO” colui il quale C’è una seconda serie di filo della morte sviluppando. Come saprete, le traduzioni automatiche di solito sono una vera aberrazione ed è possibile che le parole di Reedus siano state fraintese, ma se è vero è molto probabile che Reedus abbia confermato il sequel del titolo.

“Penso che stiamo facendo un secondo round a Death Stranding.”Reedus ha detto di Amo il cinema. “[Death Stranding 2] Le trattative sono attualmente in corso. Così impressionante! “, aggiunto.

Mentre si vociferava un sequel di filo della morte, di recente Sony ha mostrato parte di ciò che ha in serbo per noi Death Stranding: Director’s Cut di PS5, che è stato prodotto da Kojima indipendentemente dal titolo originale. In teoria, non sarà un director’s cut, ma un gioco con contenuti completamente nuovi che introduce nuove missioni della storia, nuove meccaniche di combattimento, un poligono di tiro e persino una modalità carriera.

Death Stranding: Director’s Cut Uscirà il 24 settembre.

