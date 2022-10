Nuova funzione nel cinema – profilo utente pubblico

Ce l’hai chiesto e finalmente ce la consegniamo: a partire da oggi, gli utenti CineD hanno una pagina del profilo utente pubblica per presentare se stessi e la propria attività. Come utente CineD, ora sarai in grado di connetterti con altre persone includendo i tuoi account sui social media e il tuo sito Web personale e/o professionale e potrai anche vedere tutti i commenti fatti da un particolare utente.

Fornendo profili utente pubblici, offriamo a te, alla nostra community di film, un modo per entrare in contatto con altri utenti CineD.com.

Esempio di pagina di un profilo utente pubblico

breve biografia

Le prime impressioni sono tutto: oltre alla tua immagine del profilo, puoi presentare te stesso e la tua attività in poche frasi. Scrivi qualcosa di breve ma di grande impatto in modo che gli altri utenti abbiano una buona impressione di te.

connessioni di rete sociale

Gli utenti potranno ora contattarti attraverso diversi social network come Facebook, Twitter, Instagram e altri. Aggiungi semplicemente l’URL del tuo social network in modo che gli altri possano contattarti. Non dimenticare di aggiungere il tuo sito web personale e/o professionale in modo che le persone possano vedere cosa stai facendo quando non stai leggendo o commentando articoli CineD.

Tutti i commenti fatti dall’utente in un unico posto

A proposito di commenti, pensiamo sia importante sostenere ciò che dici o scrivi, soprattutto sul web. Ecco perché consideriamo una caratteristica importante visualizzare tutti i commenti degli utenti in un unico posto, in ordine cronologico inverso. La trasparenza è una parte essenziale della tua presenza sul web e nella vita reale, anche in CineD.

Dove trovo i miei profili utente pubblici e quelli di altri utenti?

Puoi accedere e modificare il tuo profilo utente accedendo a CineD.com e facendo clic sul pulsante Profilo situato nell’angolo in alto a destra. Lì puoi visualizzare e modificare il tuo profilo.

Pulsante Profilo in alto a destra

Quando vedi un commento di un utente di cui vuoi saperne di più, puoi semplicemente fare clic sul suo nome utente o avatar per accedere alla pagina del suo profilo.

Facendo clic su un commento che appare nella pagina del profilo, verrai reindirizzato all’articolo originale in cui è stato pubblicato il commento in modo da poterlo vedere nel contesto.

Puoi anche condividere il tuo profilo pubblico copiando l’URL del profilo.

L’URL del tuo profilo utente pubblico durante la visualizzazione della pagina del tuo profilo utente

Cosa ne pensate di questa nuova funzionalità? Vuoi condividere la tua opinione sui nuovi profili utenti pubblici? Puoi condividere i tuoi pensieri, desideri e pensieri nei commenti.