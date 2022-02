Nuova guida per rafforzare la tutela degli operatori sanitari

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)Chi è il) Pubblicato a Nuove linee guida sullo sviluppo e l’attuazione di programmi di salute e sicurezza sul lavoro più forti per gli operatori sanitariLa pandemia di COVID-19 continua a esercitare una forte pressione su di loro.

“Anche prima della pandemia di COVID-19, il settore sanitario era tra i settori più pericolosi in cui lavorare”, ha affermato la dott.ssa Maria Neira, direttrice del Dipartimento per l’ambiente, i cambiamenti climatici e la salute dell’Organizzazione mondiale della sanità. “C’erano solo poche strutture sanitarie che avevano programmi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Gli operatori sanitari hanno subito infezioni, disturbi e lesioni muscoloscheletrici, violenze e molestie sul posto di lavoro, burnout e sensibilità a causa di un ambiente di lavoro povero”.

In assenza di politiche nazionali a tutela della salute

La pandemia di COVID-19 ha comportato un ulteriore pesante tributo agli operatori sanitari e ha dimostrato una grave negligenza nei confronti della loro salute, sicurezza e benessere. Più di un centro sanitario su tre non dispone di centri di igiene point-of-care. Meno di un paese su sei ha una politica nazionale su un ambiente di lavoro sano e sicuro nel settore sanitariofa riferimento all’Organizzazione mondiale della sanità in una dichiarazione.

“Il COVID-19 ha messo in luce il costo di questa sistematica mancanza di tutele per la salute, la sicurezza e il benessere degli operatori sanitari. Nei primi 18 mesi della pandemia, Quasi 115.500 operatori sanitari sono morti a causa del COVID-19ha affermato James Campbell, direttore del Dipartimento della forza lavoro dell’OMS.

“L’assenza per malattia e la fatica hanno esacerbato la preesistente carenza di operatori sanitari e minato la capacità dei sistemi sanitari di rispondere alla crescente domanda di cure e prevenzione durante la crisi”, ha aggiunto. “Questa guida fornisce consigli su come imparare da questa esperienza e proteggere meglio i nostri operatori sanitari”.

Dipartimento per la salute e sicurezza sul lavoro

L’Organizzazione internazionale del lavoro e l’Organizzazione mondiale della sanità raccomandano lo sviluppo e l’attuazione Programmi sostenibili di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per gli operatori sanitari a livello nazionale, subnazionale e delle strutture sanitarie. Questi programmi devono coprire tutti i rischi professionali: infettivi, ergonomici, fisici, chimici e psicosociali.

Il manuale definisce anche il ruolo che i governi, i datori di lavoro, i lavoratori ei servizi di salute del lavoro devono svolgere nella promozione e nella protezione della salute, della sicurezza e del benessere degli operatori sanitari.

Sottolinea che investimenti continui, formazione, monitoraggio e cooperazione sono essenziali per continuare a progredire nell’attuazione del programma.

“Devono essere stabiliti meccanismi efficaci per garantire una cooperazione continua tra datori di lavoro, dirigenti e operatori sanitari, al fine di proteggere la salute e la sicurezza sul lavoro”, ha commentato Alette van Lauer, Direttore del Dipartimento per le politiche settoriali dell’ILO.

Diritti degli operatori sanitari

“Gli operatori sanitari, come tutti gli altri lavoratori, devono avere il diritto a un lavoro dignitoso e ad ambienti di lavoro sicuri e salubri. Protezione sociale in termini di assistenza sanitaria, congedi per malattia, malattie professionali e infortuni“.

I paesi che hanno sviluppato e attuato attivamente programmi di salute e sicurezza sul lavoro per gli operatori sanitari hanno ceduto a questo Ridurre gli infortuni sul lavoro, le malattie e le assenze per malattiaOltre a miglioramenti nell’ambiente di lavoro e nella produttività.

“Questi programmi sono una componente centrale di un’efficace gestione della sicurezza e della salute sul lavoro”, come affermato nella Convenzione n. 187 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, e “per fornire un’opportunità a tutte le parti interessate di lavorare in modo coordinato attraverso il dialogo sociale verso obiettivi comuni per promuovere un lavoro dignitoso nel settore sanitario e aumentare la resilienza delle istituzioni sanitarie”, ha affermato Vera Packe Berdegau, Direttore della Divisione Governance e Tripla Struttura dell’ILO Internazionale.