Oggi lo spettacolo Alpine de Alonso e Ocon 2022: programma e dettagli

oggi a 18:30.. (ora spagnola), a Palazzo di Tokyo a Parigi, uno spazio dedicato all’arte moderna e contemporanea, che mette in mostra un nuovo gioiello che non vuole lasciare nessuno indifferente. Il gruppo Alpi Sarà presentato su questo sito A522nuova auto Fernando Alonso E il Stefano Ocon per stagione F1 2022.

Per la prima volta sarà possibile vedere come si abbina il colore rosa del nuovo main sponsor, BWTin blu da Alpi. Ma soprattutto tante sono le aspettative per scoprire il concetto aerodinamico della vettura con il nuovo regolamento per il 2022, un regolamento Alonso Aspetta fino Alpi Ha interpretato bene e potrebbe sfruttarli per lottare per le vittorie quest’anno.





In questo senso, un ingegnere Alpi Aveva già indicato qualche giorno fa sui social che l’auto ha evidenti differenze con il prototipo di F1 e che si faranno vedere a breve. Inoltre, il Amministratore Delegato Laurent Rossiha recentemente confermato che Alpine avrà un importante sviluppo su questo percorso: un nuovo motore, completamente ridisegnato, con un telaio migliore, un peso inferiore, più compatto e più potente.

Alla sfilata dell’anno scorso, Fernando Alonso Non poteva essere presente a causa dell’incidente occorso durante l’allenamento in bicicletta e in quell’occasione il gruppo aveva solo il suo compagno, Stefano Ocon. Questa volta, asturiani e francesi saliranno sul palco insieme al nuovo ruolo di protagonista A522.

In questo senso, dovrebbe essere il Group CEO RenaultE il Luca de MioSpiega le aspettative che hai riposto sul nuovo progetto di Alpi Per il 2022, e soprattutto, per la nuova era che inizia Formula 1 Questa sessione con l’introduzione di nuove normative. Si prevede inoltre di apprendere ulteriori dettagli tecnici dell’auto attraverso i dati Leadership della squadra dopo i recenti cambiamenti organizzativi apportati dalla squadra francese nelle sue posizioni chiave.

Penultima presentazione della sessione

Il Alpi Sarà la penultima offerta per il 2022 dopo che le prime 8 (su 10 squadre) sono già state presentate e in attesa Alfa Romeo Mostra la tua decorazione finale il prossimo 27 febbraio.

Tra questi otto, i primi due, da Haas e Red BullSono gli unici a cui è stata mostrata la decorazione, senza dare dettagli sul concetto aerodinamico delle loro vetture presentando un modello base come quello mostrato dalla F1 lo scorso anno e non la loro vera macchina. Il resto dei gruppi ha offerto le proprie soluzioni, anche se non tutte, poiché la maggior parte dei gruppi dovrebbe presentare le novità di questa settimana in pista, in Primo round di test pre-stagionali (23-25 ​​febbraio a Barcellona)così come in La seconda settimana dell’esame (10-12 marzo in Bahrain) e dentro Prima gara del torneo (20 marzo in Bahrain).