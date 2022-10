One UI 5.0 riceve i nuovi emoji per WhatsApp prima di chiunque altro

Una delle cose che tutti sono rimasti stupiti nel vedere è l’aumento del numero di icone di WhatsApp. Unicode è responsabile di determinare quando vengono visualizzati e quali vengono scelti in base alla versione. Ovvero che l’azienda ha iniziato a lanciare la sua nuova versione, ma solo pochi possono farlo Goditi i nuovi emoji disponibili per WhatsApp.

Se hai un telefono cellulare con One UI 5.0, hai nuove emoji

Le emoji fanno parte della tua vita quotidiana nel mondo digitale. Hai molto a tua disposizione e sta a te utilizzarlo nelle migliori condizioni, o meglio quando ti fa comodo. La verità è che non tutti gli utenti hanno questa notizia una volta confermata la loro partenza, quindi solo pochi hanno accesso a questa grafica.

E oggi è uno di quei giorni in cui dobbiamo dirti che pochissimi di loro possono effettivamente utilizzare i nuovi codici che possono utilizzare sui loro dispositivi mobili perché sono compatibili Con la nuova versione di Unicode 15. Tra le novità che riceve l’aggiornamento, abbiamo i seguenti emoji di cui abbiamo alcuni Le 20 nuove icone di cui vi abbiamo parlato negli ultimi mesi.

Tra questi l’icona di zenzero, alci, oche, nuove lancette del segnale di stop con diversi colori, ventagli o meduse tra gli altri, come vi abbiamo detto, sono già disponibili per gli utenti che hanno ricevuto un aggiornamento Una UI 5.0 nei suoi vari terminali compatibili, come il caso del Samsung Galaxy S22 e tutte le sue varianti.

Compensazione per chi non è arrivato con Unicode 14?

Gli utenti Samsung possono essere felici di ricevere i nuovi codici Unicode 15 sui loro telefoni cellulari prima di chiunque altro. Tuttavia, questo aggiornamento non porta solo queste “poche” risorse grafiche. E questo è tutto su di lei emojipedia Ha confermato sul suo stesso blog che i telefoni Samsung riceveranno anche altri 107 nuovi token.

Ma questo non è nuovo. egli è chiamato, Unicode 14 non è arrivato a dovere su questi dispositivi e ora l’azienda sta confermando che li riceverà tutti in una volta.