Pablo Milad e la ricerca di un nuovo allenatore della Roja

Dopo la partenza di Eduardo Berizzo Dai servizi bancari Nazionale cilena, Regnava l’incertezza Nei media nazionali questo Continuano a speculare sul futuro allenatore della squadra.

Pablo Milad è stato calmo quando si è trattato di scegliere il nuovo allenatore della Roja. Photosport

Anche se martedì sono stati messi sul tavolo non pochi nomi Il presidente dell’ANFP Pablo Milad ha rilanciato la palla e ha sottolineato che non c’è fretta di eleggere un nuovo presidente.Il nuovo allenatore della Roja.

“Abbiamo il tempo, Non abbiamo preoccupazioni Per scoprire cosa pensano tutti. Ci sono i tecnici (disponibile), Questo è buono. Oggi ci sono una varietà di tecnici e “Cercheremo l’opzione migliore per il Cile.”Lo ha notato il presidente del calcio creolo.

Per quanto riguarda gli aspetti Quale lo stratega deve calcolare, Milad afferma che deve “Conosco il calcio cileno, il calcio sudamericano, hanno una certa esperienza, hanno una buona gestione strategica Che giochi sono come leggere e saper interpretare e cambiare o improvvisare quando qualcosa non funziona. “Questi sono i poteri che dovrebbe avere un tecnico”.

Riguardo alle ragioni delle dimissioni di Tutu, il leader ha sottolineato che “la situazione umanitaria era complessa”, rilevando che “il clima era molto teso”.

Vista la possibilità di un allenatore cileno, l’ex sindaco di Muli ha sottolineato: “Non abbiamo mai chiuso la porta a nessuno, questa è la nostra politica”.