Siviglia – PSV Eindhoven: canale TV, orari, dove e come guardare online la Champions League oggi

Il Siviglia affronterà la prima partita della stagione contro il PSV Eindhoven. Il Nervion gioca senza rete, è tutto o niente: o vince, oppure viene eliminato dalla Champions League. Quindi i calcoli sono chiari. Potrebbe verificarsi una situazione in cui, a seconda di come verrà risolta la questione Arsenal-Lens, la squadra andalusa rimarrà anche senza opzioni sportive per competere in Europa League. A lui quindi non resta che vincere e continuare a girare il Vecchio Continente anche in questa stagione.

Sarà una partita cruciale anche per il futuro di Diego Alonso. L’allenatore uruguaiano ha vinto solo una partita delle otto partite in cui ha guidato la squadra del Siviglia, e sta gradualmente perdendo credito. A metterlo alla prova sarà la squadra del PSV Eindhoven che arriva al completo nel capoluogo dell’Andalusia: la squadra di Peter Bosz non perde una sola partita ufficiale dallo scorso settembre. Nelle ultime quattro partite ha segnato 14 gol e non ne ha subito alcuno.

Lui Siviglia-Eindhoven Dalla fase a gironi della Champions League Mercoledì 29 novembre 2023 dalle 18:45 Allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan. L’italiano David Massa sarà responsabile dell’amministrazione della giustizia in questo incontro. Dalla sala VAR, sarà assistito dal connazionale Paolo Valeri.

Lui Siviglia-Eindhoven La fase a gironi della Champions League può essere vista in diretta TV tramite Champions League su M+ (Movistar Plus + chiamata 60). Andalusi e olandesi si incontreranno per la quarta volta nel 2023. Il bilancio è di una vittoria per ciascuna squadra e un pareggio. Nel duello al primo turno, hanno pareggiato a Eindhoven.

L’incontro tra Società calcistica del Siviglia E il Eindhoven Eindhoven Si potrà seguire in diretta online attraverso la diretta di As.com, costantemente aggiornata. Un’ora fa, la precedente e le undici. Dopo la partita potrai leggere il resoconto, le dichiarazioni dei campioni, il video riassunto della partita e le notizie più importanti.

