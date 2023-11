Diego Valdes torna titolare con l’America per il duello contro il Lione

Il centrocampista cileno non gioca una doppia partita dalla 12esima giornata di questo torneo, a causa dell’infortunio riportato mentre giocava con la nazionale cilena.

Diego Valdez La bisnonna era l’undicesimo giorno America Per l’andata dei quarti di finale di Apertura 2023 contro Leone. Prima era stato scelto il cileno Andrea Jardine Entrare in azione dall’inizio e guidare l’attacco dell’Azulcrema con il gol della vittoria nei primi 90 minuti della partita contro Baggio.

Valdes Condurrà gli attacchi, mentre Enrico Martino E Giuliano Quiñones Saranno responsabili di creare un’elevata pressione in porta Rodolfo Cotta Pertanto, cerca le note per la squadra che era in testa nella fase regolare.

Diego Valdez imago7

L’attaccante cileno non gioca dal dodicesimo turno, quando era titolare con l’Aguilas il 6 ottobre nella partita contro di loro. Club Mazatlan. COSÌ Valdes Ha subito un infortunio in FIFA Live ed è rimasto fuori dai giochi per quasi due mesi, come sarà questo mercoledì quando riapparirà in campo.

Allo stesso modo, Jardine ha inviato Luis Angel Malagon Verso l’obiettivo mentre la linea di difesa è con Luis Fuentes, Sebastiano Cáceres, Igor Lichnovskij E Miguel Leon. In mezzo al campo, Jonathan dos Santos Come dispositivo di recupero principale, mentre la linea flyer sarà con lui Álvaro Fidalgo, Diego Valdez E Alessandro Zendegas. Davanti, infine, Henry e Quiñones completano la formazione titolare.

Per questa parte, Nicola Larcamon Ha scelto la formazione dei suoi Leoni per questa sfida contro gli Azulcremas e ha fatto pesare la squadra di casa, perché sa che il risultato che otterrà in questa prima fase fondamentale sarà fondamentale per emergere in vantaggio mercoledì successivo allo Stadio Azteca. .

Rodolfo Cotta Ed è andato in porta Guglielmo Tesello, Ivan Moreno, Adone Frias E Paolo Pilone Come un difensore José Ivan Rodriguez, Elias Hernandez, Angelo Mina E Omar Fernández Forma una linea di quattro ruote motrici, mentre Nicola Lopez E Federico Viñas Sono gli assi dell’attacco.