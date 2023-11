Felipe Massa gareggerà nella 24 Ore di Daytona nell’IMSA

Felipe Massa tornerà alle competizioni nel 24 Ore di Daytonaha fatto il suo debutto anche nel campionato IMSA SportsCar.

L’ex pilota di Formula 1, recentemente tornato alla ribalta per la sua battaglia legale per il titolo 2008, ha raggiunto un accordo con il Team Riley per unirsi al team. Eureka 07-Gibson Per la squadra in classe LMP2.

Lo scorso fine settimana, Massa ha vinto una gara con la Stock Car, interrompendo un periodo di siccità senza vittorie durato 15 anni dalla sua patetica vittoria nel GP di F1 brasiliano del 2008.

Il 42enne brasiliano ha avuto l’opportunità di provare l’auto numero 74 del team qualche settimana fa, ed è stato confermato che si unirà a Jar Robinson, Felipe Fraga e Josh Burdon, il trio che rappresenterà la squadra nella stagione 2024. .

“Ho sempre provato a partecipare a una di queste gare ad un certo punto, e questa sarà la prima volta che partecipo alla Daytona 24 grazie a Riley Motorsports”, ha detto Massa. “È una squadra molto grande e importante negli Stati Uniti, quindi voglio ringraziare moltissimo Jarre e John Donovan per l’invito, così come i miei compagni di squadra.” fratello Filippo Fraga.

“Abbiamo corso in Stock Car e questa sarà la prima volta che saremo insieme in questo team così importante. Inoltre, con Josh saremo in quattro a correre e lottare per la vittoria. Sono molto felice, ne sono sicuro. Sarà una bellissima esperienza perché “voglio partecipare a questa gara importante”.

“Si è creata l’opportunità e la possibilità di condividere l’auto con una leggenda come Felipe Massa, così come con Felipe Fraga, ed è un sogno che diventa realtà”, aggiunge Robinson, “è un’opportunità da non perdere”.

Lynn, su una Corvette AWA

Intanto la Corvette Racing ha annunciato che Alex Lane sarà a Daytona con la nuova vettura Z06GT3.R Dall’AWA Motorsport.

Il concorrente britannico Cadillac LMDH Nel campionato WEC, condividerà il volante della vettura numero 13 con Uri Vidani, Matt Bell e Lars Kern per lottare per la vittoria nella classe GTD.

“Sono molto entusiasta di unirmi all’AWA a Daytona, ed è davvero speciale guidare la nuovissima Corvette al suo debutto mondiale e sul più grande palcoscenico delle gare di resistenza nordamericane”, afferma Lane.

“L’AWA ha dimostrato il suo valore dimostrando di sapere cosa serve per vincere questa gara e sono entusiasta di provare a fare lo stesso. Vorrei anche ringraziare GM per avermi permesso di partecipare a questa nuova avventura con la Corvette.”