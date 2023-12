Per meno di 25 euro, questo piccolo dispositivo trasformerà completamente la tua TV

Goditi i tuoi film e le tue serie preferite con questo dispositivo Amazon che ha ancora una volta un prezzo molto interessante.

Fire TV Stick Lite di Amazon è dotato del controllo vocale Alexa

Se hai una TV che non dispone di Android TV e non ha quasi nessuna app da scaricare, puoi risolvere questo problema installando una Fire TV Stick Lite. Stiamo parlando del dispositivo di streaming più conveniente di Amazon. Vale la pena notare che è progettato per visualizzare contenuti con una risoluzione fino a 1080p e quindi è molto economico.

Fire TV Stick Lite di solito ha un prezzo consigliato di € 34,99 quando non è in vendita, ma ora Su Amazon ha lo sconto del 34% e costa solo 22,98€. Che affare! A proposito, non sappiamo nemmeno quando sarà disponibile € 12,01 in meno rispetto al prezzo di vendita suggeritoquindi se sei interessato a ottenerlo, è meglio acquistarlo il prima possibile.

Fire TV Stick Lite con controllo vocale Alexa Vedi su Amazon.es: Fire TV Stick Lite con controllo vocale Alexa

Ottieni Fire TV Stick Lite a soli € 22,98

questo dispositivo È molto facile da configurare e utilizzare. In sintesi, diremo che devi solo collegarlo a una delle porte HDMI del televisore, accenderlo e connetterti a Internet. Inoltre, viene fornito con il telecomando vocale Alexa, che ti consente di controllare Fire TV Stick Lite con il semplice tocco di un pulsante e chiedere ad Alexa cosa vuoi guardare o ascoltare.

Con Fire TV Stick Lite Non dovrai affrontare alcun problema quando accedi alle principali piattaforme di streaming, come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Atresplayer, Mitele e molti altri. Puoi anche guardare programmi gratuiti da app come RTVE Play, Pluto TV, Tivify o YouTube. E se ami la musica, puoi ascoltare milioni di brani utilizzando Amazon Music, Spotify o TuneIn. Anche Puoi usarlo come un vecchio controller.

Fire TV Stick Lite con controllo vocale Alexa Vedi su Amazon.es: Fire TV Stick Lite con controllo vocale Alexa

E se ciò non bastasse, Ti consente anche di controllare i tuoi dispositivi intelligenti compatibili con Alexa, come luci, fotocamere o termostati. In questo modo puoi creare l'ambiente perfetto per guardare un film o una serie senza alzarti dal divano.

In breve, Fire TV Stick Lite è proprio questo Il complemento perfetto per la tua TV Se vuoi trasformarlo in un centro di intrattenimento senza spendere molti soldi. Non esitare, approfitta di questa offerta e acquistalo a soli 22,98 euro, non rimarrai deluso. È la migliore alternativa a Chromecast con Google TV HDSoprattutto se teniamo conto del rapporto qualità-prezzo.

Unisciti alla conversazione

Questo articolo suggerisce Obiettivo e indipendente Prodotti e servizi che potrebbero interessare i lettori. Quando un utente effettua un acquisto tramite i link specifici che compaiono in questa storia, Alfa Beta Juega riceve una commissione. si unisce Al canale delle offerte Alfa Beta Juega Per conoscere prima di chiunque altro le migliori offerte.