Natale nello spazio: come l'Apollo 8 ha cambiato le cene degli astronauti – El Sol de México

Come immagini il gusto? Mangia spazio? Anche se adesso Astronauti Sono coinvolti nel processo di scelta del cibo in modo che sia gradevole in anticipo L'equipaggio della NASA Non godevano del cibo che portavano in missione fino a Natale Dal 1968 Tutto è cambiato per l'equipaggio della nave Apollo 8.

Sulla strada per lunaFrank Borman, Jim Lovell e Bill Anders hanno mangiato meno, ed è stato Borman a mangiare meno calorie (circa 851 calorie al giorno), il che ha preoccupato la squadra perché nello spazio sono necessarie fino a 3.000 calorie.

Il motivo per cui mangiava così poco era perché tutto era “poco appetitoso”, secondo Bormann. Questo perché quando il cibo viene reidratato (un passaggio essenziale nella decompressione), assume il sapore del rivestimento invece del sapore che dovrebbero avere i piatti spaziali.

Sebbene dall’inizio degli anni ’60 Astronauti Le persone che hanno lavorato al Johnson Center della NASA si sono già lamentate di questo Mangia spazioAnche la questione è stata risolta Jim McDevittL'astronauta dell'Apollo 9 scrisse un promemoria al laboratorio alimentare chiedendo loro di apportare modifiche.

➡️ Unisciti al canale El Sol de México su WhatsApp per non perdere le informazioni più importanti

Sul retro del menu dell'Apollo 8, suggerì di ridurre il numero di piatti compatti e di piccole dimensioni e di includere più carne, temendo di “morire di fame in quel menu”.

Un regalo di Natale per l'equipaggio dell'Apollo 8

Dopo questi commenti la fisiologa Rita Rapp ha condotto un'indagine di quattro giorni sull'approvvigionamento alimentare e ha concluso che “il piacere di mangiare è andato perduto fino alla perdita dell'interesse” a causa della mancanza di sapore.

Tuttavia, era lì Mangia spazio Ciò colpì l’equipaggio e segnò una pietra miliare nella storia delle missioni: Cena di Natale dell'Apollo 8.

Questa cena era “la cosa più vicina” che la NASA potesse offrire a un pasto fatto in casa e consisteva in tacchino, sugo, salsa di mirtilli rossi e succo d'uva. “Fenomenale”, ha detto il membro dell'equipaggio Jim Lovell. Non solo il cibo aveva un sapore migliore, ma era anche diverso dagli alimenti idrolizzati che erano stati attivati ​​con l’acqua.

Inoltre, nella “borsa dell'umido” consegnata loro durante la missione è stato incluso un cucchiaio, dando loro l'opportunità di vedere e annusare il cibo prima di mangiarlo, migliorando la loro esperienza culinaria e semplificando il processo di preparazione del cibo.

➡️ Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi le note più rilevanti nella tua email

Successivamente, più pacchi di questo stile iniziarono ad essere inclusi nelle missioni, poiché con l'equipaggio dell'Apollo 8 fu dimostrato che c'era una grande importanza nel “annusare, gustare e vedere” il cibo.