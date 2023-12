Questo mostro Xiaomi è al momento il mio consiglio per circa 300 euro

È un doppio terminale del POCO F5, ma con RAM e configurazioni di archiviazione più elevate.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo è uno smartphone di fascia media con prestazioni di fascia alta da 300 euro.

Conosci POCO F5? Bene, oggi vi consiglierò una periferica simile nell'aspetto a questo telefono POCO, ma questa Sono sicuro che non lo sai. Questo è il Redmi Note 12 Turbo 5G, uno smartphone estremamente potente che ne integra uno I migliori processori sul mercato Attuale e Costa solo 300 euro Nella sua versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

E fai attenzione, perché puoi anche ottenere il modello con 1 TB di spazio di archiviazione 16 GB di RAM costano circa 360 euro. È un ottimo terminale Xiaomi che non è arrivato ufficialmente in Europa, ma può essere acquistato in negozi come AliExpress Plaza Magazzino in Spagna.

Acquistate questo poco conosciuto telefono Xiaomi a soli 300€

Uno degli aspetti più sorprendenti di questo telefono è quello Forza bruta. Include lo straordinario processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, che funziona estremamente bene e offre prestazioni all'avanguardia. In questo modulo sono disponibili per la vendita le versioni di 8/128 GB, 12/256 GB, 16/1 TB. Questo straordinario dispositivo è in grado di trascendere 1,1 milioni di punti su Antutu.

Un'altra caratteristica degna di nota è la fotocamera posteriore. È composto da A Sensore Omnivision da 64 MP f/1.8 e obiettivo macro grandangolare da 8 MP. Questa fotocamera ha Stabilizzatore ottico Foto e registrazioni in 4K a 60 fps. D'altra parte, il suo obiettivo selfie è una fotocamera Samsung da 16 MP, molto buona per i selfie.

Nel design c'è una significativa riduzione del prezzo. Abbiamo un corpo in policarbonato e vetro Il suo spessore è di 7,9 mm e il suo peso è di 181 grammi. Tipo di schermo OLED da 6,67 pollici Risoluzione diagonale e Full HD+. Goditi tutti i tuoi contenuti HDR10+ e Dolby Vision senza problemi Frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità massima di 1000 nit.

Come in tutti i telefoni POCO, in questo telefono abbiamo un file Batteria da 5000mAh Molto resistente. Con una carica completa può darci due giorni interi di autonomia, e può durare un po' di più se ne facciamo un uso base. Un altro fatto che dovrebbe essere evidenziato è Ricarica rapida da 67 W Con il quale possiamo caricare dallo 0 al 100% in meno di 40 minuti.

Questo terminale dovrebbe ricevere Android 14 molto presto, proprio come la novità di Xiaomi, HyperOS nella sua ultima versione. Infine, in termini di connettività, questo smartphone ha tutto (o quasi): 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Dual SIM, infrarossi e porta per cuffie.

