Ridotte alla metà del prezzo, le cuffie Xiaomi con cancellazione del rumore sono un’opzione economica per AirPods Pro

Gli AirPods Pro sono una delle migliori cuffie Bluetooth completamente wireless da utilizzare con iPhone e altri dispositivi Apple, ma il loro prezzo elevato fa sì che molte persone cerchino alternative, soprattutto se si desidera la cancellazione attiva del rumore. Il Xiaomi Mi Auricolari Wireless 2 Pro Possono essere un’opzione interessante e sono scontati alla metà del prezzo su Amazon: 46,99 euro.



Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro – Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore ad ampia gamma di frequenze, chiamate cristalline, ricarica wireless, batteria fino a 30 ore, nero

Acquista Cuffie Bluetooth Noise Cancelling al miglior prezzo

Ad un prezzo di vendita consigliato di 99,99€ nello store ufficiale, su Amazon è possibile acquistare le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro con bluetooth senza fili ad un ottimo sconto che lascia Un po’ meno della metà del prezzo: 46,99 euro.

Le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro sono delle cuffie wireless Bluetooth con un design simile a quello delle AirPods (ma in nero), che presentano Ampia cancellazione attiva del rumore (35dB Hybrid ANC) e la modalità Trasparenza in modo da poter conversare o essere consapevoli del proprio ambiente senza doverlo rimuovere.

Integra tre microfoni per chiamate più chiare e un diaframma dinamico LCP da 12 mm consente di riprodurre voci alte, medie e basse in modo più realistico. La sua indipendenza è un altro dei suoi punti di forza, poiché Con la custodia di ricarica fino a 30 ore (sei ore per auricolare) e possono essere ricaricate tramite Qi.

