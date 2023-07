Valve afferma che non vieterà i videogiochi con contenuti AI su Steam, a condizione che non violino il copyright – FayerWayer

valvola ha recentemente rilasciato dichiarazioni sulla sua posizione riguardo ai giochi su Steam che contengono contenuti generati dall’intelligenza artificiale (AI). sulla base dei rapporti, Alcuni sviluppatori hanno avuto difficoltà a pubblicare giochi su Steam che utilizzano contenuti generati dall’intelligenza artificiale a causa di problemi di copyright.

secondo Nuovoha chiarito l’azienda americana In generale, i giochi con contenuto AI non saranno vietati su Steam, a condizione che non violino i diritti d’autore esistenti. Hanno affermato che la loro principale preoccupazione è garantire che le risorse utilizzate nei giochi siano di proprietà legittima del creatore.

In una lunga dichiarazione, un portavoce di Valve lo ha chiarito Imparano costantemente sull’IA e su come può essere utilizzata nello sviluppo di giochi.

“Stiamo continuando a conoscere l’intelligenza artificiale, i modi in cui può essere utilizzata nello sviluppo di giochi e come includerla nel nostro processo di revisione dei giochi offerti per la distribuzione su Steam. La nostra priorità, come sempre, è cercare di inviare tanti indirizzi quanti ne riceviamo.“.

Il testo conclude:L’introduzione dell’intelligenza artificiale a volte può rendere difficile dimostrare che uno sviluppatore dispone di diritti sufficienti per utilizzare l’intelligenza artificiale per creare risorse, tra cui immagini, testo e musica. In particolare, vi è una certa incertezza giuridica per quanto riguarda i dati utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. È responsabilità dello sviluppatore assicurarsi di disporre dei diritti appropriati per inviare il proprio gioco.“.

intelligenza artificiale GT (D Kosig/Getty Images)

L’industria dei giochi è pronta per l’IA?

Valve riconosce che l’introduzione dell’intelligenza artificiale può presentare sfide in termini di Prova che gli sviluppatori hanno i diritti necessari Da utilizzare nella creazione di risorse come immagini, testo e musica.

L’azienda chiarisce che il suo obiettivo non è scoraggiare l’uso dell’IA su Steam, ma piuttosto lavorarci sopra Integra le politiche di revisione esistenti per elaborare correttamente i contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Il loro obiettivo principale è assicurarsi che gli sviluppatori rispettino i diritti d’autore esistenti e ottengano le licenze appropriate per utilizzare l’IA nel loro lavoro.