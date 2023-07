Ubisoft svela le tattiche degli eroi, il prossimo gioco Blockchain

Ubisoft è stato uno dei primi grandi editori di giochi tradizionali a iniziare a sperimentare la tecnologia blockchain da allora anni fail creatore di Assassin’s Creed e Just Dance ha continuato a esplorare lo spazio Nonostante il feedback negativo dei giocatori. Ora lo studio ha rivelato il suo prossimo gioco. Rete 3.

Rivelato silenziosamente la scorsa settimana, Champions Tactics: Grimoria Chronicles è un gioco originale per PC descritto come un’esperienza di gioco di ruolo tattico giocatore contro giocatore (PvP).

Non sono stati rilasciati screenshot e il trailer offre solo scorci del mondo fantastico. Tuttavia, mostra quelle che sembrano sagome simili a figurine di personaggi immaginari, suggerendo una possibile estetica tratta direttamente dai giochi da tavolo fisici.

“Riunisci una squadra di eroi leggendari, intraprendi emozionanti battaglie tattiche contro altri giocatori e scopri le leggende del mondo oscuro e misterioso di Grimoria”, si legge nella descrizione ufficiale.

Champions Tactics sarà il primo gioco Ubisoft basato su Oasys, una rete blockchain incentrata sui giochi che ha suscitato l’interesse di altri giganti del gioco come Square Enix, Sega e Bandai Namco. Lo scorso autunno, la società di sviluppo di giochi DoubleJump.Tokyo ha annunciato che stava costruendo Oasys basato sullo storico gioco di carte giapponese di Sega, Sangokushi Taisen.

Il gioco verrà rilasciato su PC tramite un’app desktop dedicata, quindi non sarà un gioco web. Il sito ufficiale promette un “lancio gratuito” per abilitare il gioco. Ciò indica che le tattiche degli eroi possono richiedere a NFT o un gettone giocabile, ma Ubisoft lo regalerà gratuitamente, almeno all’inizio.

Ubisoft ha suscitato scalpore nel mondo dei giochi alla fine del 2021 quando ha rivelato che avrebbe rilasciato oggetti basati su NFT in edizione limitata nella versione PC di Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint in Tezos Blockchain.

Questa implementazione sperimentale, di gran lunga l’integrazione più notevole di NFT in un gioco di crowd market esistente, è stata accolta con favore. Grandi lamentele da parte dei giocatori. molti giocatori Sono scettici sugli NFT A causa di fattori come la speculazione sulle risorse digitali, le truffe nello spazio NFT e il sospetto che gli editori utilizzeranno gli NFT per cercare di estrarre più denaro dai giocatori.

Tuttavia, Ubisoft ha continuato a stringere alleanze e costruire sull’universo Web3, incluso di recente Versa i tuoi personaggi dei Rabbids nella sandboxGioco sollevato Metaverso.

Nel 2020, Ubisoft ha rilasciato Prova un NFT a tema Rabbids per l’UNICEF, e poi lanciato nel 2021 Un colpo di campionatoparte del gioco di fantacalcio Ethereum NFT molto rara.