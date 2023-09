Un padre ha costruito per suo figlio un PC da gioco da 3.000 euro. Tutto per finire a giocare a “Fortnite”

12 settembre 2023 alle 14:01

“Ho promesso a mio figlio di 16 anni che se fosse andato bene a scuola gli avrei comprato un nuovo computer”. Inizia così la storia del padre che Chiedi aiuto su Reddit Per creare il computer con cui intendeva premiare suo figlio.

Alla fine il giovane agì e dopo aver completato il corso indagò e stilò un elenco dei componenti affermando che “questo personal computer sarà il migliore e durerà più di quattro anni”. Costo finale del set (compreso lo schermo) Erano più di $ 3000.Ma la sorpresa è arrivata quando è stato rivelato il gioco preferito di suo figlio.

Il padre voleva chiedere se la sistemazione che gli aveva dato suo figlio era adeguata. “Non si tratta dell’importo in sé, ma piuttosto di ‘non spendere i soldi se non sono necessari’.” L’elenco degli ingredienti è il seguente:

Scatola : BeQuiet Pure Base 500DX ($100)

: BeQuiet Pure Base 500DX ($100) Scheda madre : MSI MPG B650 Edge WIFI ($220)

: MSI MPG B650 Edge WIFI ($220) processore : AMD Ryzen 7800x3d 4.2GHz ($380)

: AMD Ryzen 7800x3d 4.2GHz ($380) GPU : Gigabyte 4090 Gaming 24 GB GDDR6X ($ 1.650)

: Gigabyte 4090 Gaming 24 GB GDDR6X ($ 1.650) memoria : G-Skill Trident Z5 Neo 32 GB DDR5 6000 ($ 120)

: G-Skill Trident Z5 Neo 32 GB DDR5 6000 ($ 120) HDD : Kingston KC3000 2TB M.2 ($100)

: Kingston KC3000 2TB M.2 ($100) Alimentazione elettrica : Corsair RM1000x Cambio 1000 W ($ 240)

: Corsair RM1000x Cambio 1000 W ($ 240) Più fresco : Noctua NH-D15 Chromax.nero ($100)

: Noctua NH-D15 Chromax.nero ($100) uno schermo: Gigabyte M28U IPS da 28 pollici, Samsung Odyssey G 7 IPS da 28 pollici o LG UltraGear 27GR93U-B IPS da 27 pollici ($500)

La configurazione corrisponde a un team ambizioso e culmina nella straordinaria NVIDIA GeForce RTX 4090 che rappresenta quasi la metà del budget ed è la scheda grafica consumer più potente e costosa sul mercato.

Siamo quindi di fronte ad un computer da gaming pronto a godersi facilmente tutti i tipi di videogiochi anche alla risoluzione 4K grazie a quella scheda grafica, ma il padre ha presentato un fatto sorprendente al termine della sua presentazione: “Gioca da solo con i suoi amici in cui costruisce strutture di legno e spara ad altre persone.. “Sembra un cartone animato e a volte si arrabbia molto.”

Anche se non specifica un gioco specifico, sembra ovvio Si tratta di Fortnite, un videogioco che è diventato uno dei grandi successi degli ultimi anni ma che ha una particolarità: non richiede affatto risorse informatiche per funzionare. Nei giochi epici Indica Che la grafica integrata sia sufficiente per farlo funzionare (Intel HD 4000 / AMD Radeon Vega 8) e che il sistema consigliato dovrebbe avere una NVIDIA GTX 960 che può essere ottenuta a soli 120 euro.

È vero che esiste una configurazione “Elite Quality” in cui è consigliata la RTX 3070 o la Radeon RX 6700 XT, ma anche in questo caso il costo delle schede grafiche consigliate così come di altri componenti come CPU o memoria è elevato. Molto meno del budget del giovane.

Configurazione per quello È sproporzionato giocare a Fortnite, ma è anche vero che questo dispositivo ti darà tanto spazio per giocare a qualsiasi altro gioco, anche a quelli più impegnativi, per molti anni. Tuttavia, se vuoi giocare a Fortnite da solo, il risparmio sull’acquisto di un PC (o laptop) da gaming potrebbe essere notevole.

