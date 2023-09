Storie dall’Universo: l’economia spaziale

Sin dagli albori dell’esplorazione spaziale, gli esseri umani hanno sognato di conquistare lo spazio Universo. Ma oltre al superamento di molti dei vincoli imposti dal pianeta e allo straordinario progresso scientifico e tecnologico raggiunto, nello spazio si è aperto anche un nuovo orizzonte economico.

(Potresti essere interessato: gli scienziati raddoppiano la capacità dei batteri E. coli di produrre elettricità.)

Gli inizi della corsa allo spazio furono un periodo di grandi sconvolgimenti e innovazioni nella seconda metà del ventesimo secolo. Con l’intensificarsi della Guerra Fredda tra gli Stati Uniti e l’ex Unione Sovietica, si sono sviluppati gli sforzi per promuovere l’esplorazione spaziale e sfruttarne il potenziale economico. In quei primi anni furono raggiunti traguardi straordinari, come il lancio del primo satellite, l’invio del primo essere umano nello spazio, Lo storico arrivo dell’Apollo 11 sulla Luna nel 1969.

argomenti correlati

Questi risultati non solo rappresentarono un trionfo dell’ingegneria e della scienza, ma segnarono anche l’inizio del mondo Attività economiche legate allo spazio. Le agenzie spaziali dell’epoca investirono ingenti risorse nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia spaziale, dando vita attorno ad essa ad una nascente industria Produzione di razzi, satelliti e apparecchiature spaziali. Inoltre, gli aspetti economici dei progetti spaziali stanno cominciando a diversificarsi man mano che si sviluppano le applicazioni commerciali. IL Satelliti per comunicazioniCOME Intelsat 1 è stato lanciato nel 1965Ha rivoluzionato le telecomunicazioni consentendo la trasmissione globale dei segnali televisivi e delle comunicazioni a lunga distanza.

L’economia spaziale non è solo un sogno futuristico; Esiste già e continua a crescere, ridefinendo oggi più che mai il modo in cui guardiamo le stelle. Molte organizzazioni, come l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che comprende 38 paesi e mira a coordinare le loro politiche economiche e sociali, riconoscono il ruolo cruciale dell’economia spaziale nella società contemporanea. L’economia spaziale comprende tutte le attività e le risorse legate all’esplorazione, comprensione, gestione e utilizzo dello spazio che generano valore e benefici per l’umanità. Ciò include attori pubblici e privati ​​e spazia dalla ricerca e sviluppo alla produzione e all’utilizzo Infrastrutture spazialiApplicazioni come Sistemi di navigazione e servizi meteorologiciCosì come le conoscenze scientifiche che ne derivano.

Gli investimenti nelle compagnie spaziali sono saliti alle stelle negli ultimi anni, mentre imprenditori visionari competono per una fetta della torta spaziale. Alcune delle nuove attività e opportunità associate all’economia spaziale che saranno cruciali nei prossimi decenni, ma che stanno già esplodendo, includono: Estrazione di asteroidi, turismo spaziale e produzione spaziale.

Gli asteroidi sono ricchi di minerali e metalli preziosiSono obiettivi allettanti, ma le nuove missioni di esplorazione lunare stanno anche puntando sulle risorse che il satellite potrebbe ospitare, come l’elio-3, un isotopo che potrebbe rivoluzionare l’energia nucleare sulla Terra. Si ritiene che pochi metri sotto la superficie lunare possano esserci più di un milione di tonnellate di questo isotopo non radioattivo, quindi il suo utilizzo nei reattori a fusione nucleare non produrrebbe scorie radioattive.

(Inoltre: cos’è l’ipotesi Gaia e in che modo ci ha aiutato a capire che la Terra è “viva”?)

Lui Turismo spaziale È un’altra zona fiorente. Dopo un lungo letargo Il primo turista spaziale nel 2001Negli ultimi anni le compagnie private hanno ripreso i viaggi turistici nello spazio e stanno sviluppando tecnologie per rendere sempre meno costoso il trasporto delle persone oltre i confini del pianeta. Ciò non solo aprirà nuove esperienze agli avventurieri, ma genererà anche entrate significative.

L’economia spaziale fa molto affidamento sulle infrastrutture spaziali. I satelliti svolgono un ruolo cruciale nelle comunicazioni, Osservazione della Terra e navigazione E altro ancora. Le aziende che gestiscono e mantengono questa rete spaziale rappresentano una parte importante dell’economia spaziale.

Viene visualizzato un rapporto recente Crescita annuale dell’economia spaziale globale pari a 564 miliardi di dollari, con stime prudenti di 800.000 milioni nei prossimi cinque anni. A questo punto, viste tutte le storie di successo internazionali, non dovrebbero esserci dubbi sulla necessità di iniziare a investire seriamente nello sviluppo spaziale in un paese come la Colombia. I numerosi vantaggi dello sviluppo tecnologico, della creazione di posti di lavoro di alta qualità, dell’incoraggiamento dell’innovazione e della risoluzione delle sfide globali sono innumerevoli. Inoltre, lLe tecnologie spaziali hanno applicazioni preziose nella gestione delle risorse naturali, nell’agricoltura, nella previsione dei disastri e nel miglioramento dei servizi di comunicazione e navigazione.Ambiti in cui il nostro Paese soffre di grosse carenze.

Se da un lato l’economia spaziale offre opportunità entusiasmanti, dall’altro pone anche sfide uniche. La regolamentazione internazionale, la gestione dei detriti spaziali e la sostenibilità ambientale sono considerazioni critiche che devono essere affrontate mentre espandiamo le nostre attività nello spazio.

Santiago Vargas

Dottorato di ricerca in astrofisica

Osservatorio Astronomico Universitario Nazionale

Altre novità su EL TIEMPO