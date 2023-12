La storia dietro il primo saluto di Natale dallo spazio, 55 anni dopo il volo

Meno famoso dell'Apollo 11, il… Missione Apollo 8 una pentola Raccoglie una serie di punti di riferimento correlati. Questa fu la prima apparizione di una nave con equipaggio in grado di superare l'orbita terrestre, avvicinarsi alla Luna e infine tornare sulla Terra. Inoltre, in questo contesto, Il primo saluto di Natale dallo spazio. Ciò accadde nel dicembre del 1968. L’anno successivo, Neil Armstrong I suoi compagni hanno lasciato le loro impronte sul satellite del nostro pianeta.

Mancano 55 anni al primo saluto di Natale dallo spazio

Prima dell’Apollo 8, nessuno aveva inviato gli auguri di Natale da oltre i confini della Terra. Almeno non ci sono documenti precedenti. Gli eroi della storia sono gli astronauti della NASA Frank Borman, Jim Lovell e William Anders; Rispettivamente comandante e piloti.

Questa trasmissione è stata effettuata la vigilia di Natale del 1968. (Video: NASA)

La storia ci riporta alla vigilia di Natale del 1968. Pochi giorni prima, la missione era volata verso la luna con un obiettivo ambizioso: spingere gli esseri umani in orbita per la prima volta su un mondo diverso dal nostro. Mentre il modulo galleggiava vicino alla superficie della Luna, senza toccarla, i membri dell’equipaggio hanno trasmesso foto, letto passaggi della Bibbia e scambiato auguri con i loro coetanei sulla Terra.

“Lo hanno detto Alla vigilia di Natale avremo il pubblico più numeroso che abbia mai sentito una voce umana.Bormann ricorda il 40° anniversario di questo importante evento. Sembra che il contenuto religioso fosse la volontà degli avventurieri. “Le uniche istruzioni che abbiamo ricevuto dalla NASA erano di fare qualcosa di appropriato”, ha spiegato l'astronauta.

Il famoso “earrise”: la Terra si alza di circa cinque gradi sopra l'orizzonte lunare in questa immagine ravvicinata scattata dalla navicella spaziale Apollo 8 vicino a 110 gradi di longitudine est. (Immagine: NASA)

Famosa è anche la missione Apollo 8 Avatar conosciuto come “Earthrise”Cosa che Anders ha ripreso, offrendo all’umanità una prospettiva finora senza precedenti sul nostro pianeta. Il membro dell'Agenzia spaziale americana ha commentato a questo proposito che, nonostante tutto l'addestramento e la preparazione per esplorare la luna, alla fine hanno scoperto la Terra.

“La grande unità è sorprendente e stimolante. Ti fa capire cosa hai là fuori sulla Terra”, ha detto Lovell, in una delle frasi più memorabili di quella trasmissione.

I tre membri dell'equipaggio dell'Apollo 8: Frank Borman, Jim Lovell e William Anders. (Immagine: NASA)

La nave che trasportava i tre astronauti ha orbitato attorno alla luna 10 volte dopo la vigilia di Natale e poi ha ricevuto istruzioni per tornare. Dopo aver sentito la conferma, Lovell ha detto alla radio: “Capito. Tieni presente che esiste un Babbo Natale. Era come dire “abbiamo buone notizie”. L'equipaggio sbarcò sano e salvo nell'Oceano Pacifico il 27 dicembre.

Bisogna tornare al 1972 per scoprire l'ultima volta che gli esseri umani hanno messo piede sulla Luna. Ciò è avvenuto nell'ambito della missione Apollo 17. Pertanto, passeranno più di cinquant'anni prima che uno dei nostri metterà nuovamente piede su un satellite. La NASA guida la nuova corsa allo spazio: il programma Artemis è già in corso e, come previsto, una navicella spaziale con equipaggio toccherà il suolo lunare alla fine del 2025. A differenza delle missioni puramente maschili, l'agenzia spaziale statunitense affronta i suoi nuovi piani con Gli equipaggi includono anche membri donne.

Una delle chiavi del nuovo viaggio sulla Luna è la conferma definitiva di… Presenza di acqua In quel luogo. Esiste già un consenso sulla presenza di ghiaccio ai poli lunari, obiettivo che alcune recenti missioni, tra cui quella indiana, hanno preso di mira. Recentemente, una ricerca condotta in Cina ha rivelato che il volume d’acqua in quel sito è 1.000 volte maggiore rispetto alle stime precedenti. Sulla base di questi studi, si stima che sulla Luna ci siano fino a 270 miliardi di tonnellate di acqua, sufficienti a riempire 100 milioni di piscine olimpioniche.

La presenza di acqua sulla Luna è fondamentale per le future missioni con equipaggio verso quella destinazione, soprattutto per i soggiorni programmati a lungo termine. In questo contesto sorge spontanea una domanda:Come trarre vantaggio dalle risorse naturaliMolto più grande di quanto finora considerato? Bisogna tenere conto che l'acqua sulla superficie lunare è presente nelle rocce e in piccole quantità. Un metodo consiste nel raccogliere grandi porzioni di terreno, riscaldarle finché non evaporano e immagazzinare il vapore acqueo.

Questi sforzi non saranno banali: l’estrazione Sul posto Ridurrà i costi ed eviterà il trasporto di acqua dal suolo. Ciò consentirebbe agli astronauti di avere liquidi per bere, lavarsi, cucinare e pulire. Verrà utilizzato anche per produrre carburante per missili. In questo modo, la Luna sarà il punto di partenza per altre destinazioni, e Marte sarà l'obiettivo principale.