Il Comune di Huelva lavora per creare “uno spazio verde a La Joya e restaurare Saltes”

Lui Il Comune di Huelva vuole incorporare il sito archeologico a La Joya e restaurare SaltesLo ha spiegato il sindaco di Huelva, Pilar Miranda, sottolineando che l'attuale governo municipale vede nella sentenza che ha annullato il progetto di sviluppo urbano di La Joya per la “squadra di governo socialista” un'“opportunità per salvare il sito”, perché il l'obiettivo che si erano prefissati era “Rendilo un ampio spazio verde che integri i resti archeologici”.oltre a sottolineare che sta lavorando con la giunta andalusa per riportare Saltes nella capitale.

Questo è quanto ha sottolineato Miranda, in cui ha evidenziato questo, con questo“Gli abitanti di Huelva potranno godersi La Joya acquisendo allo stesso tempo un’importante risorsa turistica per la città”. Il consigliere sottolinea che “per quanto riguarda “La Joya”, bisogna chiarire che si tratta di un progetto della squadra del governo socialista che ha ottenuto tutte le autorizzazioni” e che, dopo averlo sperimentato, “abbiamo deciso di aspettare l’esito della procedura e impegnarsi a rispettarne i risultati”.









La sindaca della città ha sottolineato che “sotto i piedi degli abitanti di Huelva c'è un patrimonio archeologico unico e abbiamo il dovere di salvaguardarlo per il suo valore”, per questo lo ha sottolineato. “Per la prima volta c’è una sezione dedicata ai resti archeologici”., il che “dimostra il valore che il Consiglio comunale ha attribuito a questa questione”. “Saltis è un gioiello dal valore inestimabile. È la penisola di Pompei. Stiamo lavorando con il governo dell'Andalusia per salvarla.

“Si tratta di un'enorme ricchezza patrimoniale, culturale e turistica”, ha affermato, prima di chiedere: “Quale città ha un luogo con queste caratteristiche, nel cuore di un'area naturale considerata riserva della biosfera?” “È un tesoro per la gente di Huelva”. Ha sottolineato. Miranda ha affermato che la tutela del patrimonio è “fondamentale” per la squadra governativa e ha insistito sul fatto che Huelva “sta attraversando un momento storico, sperimentando una profonda trasformazione economica e sociale e, ovviamente, una trasformazione urbana”, e quindi l’intento è quello di “costruire la città.” Per il futuro nel rispetto del passato”.

“Tra sei mesi Siamo riusciti a raggiungere accordi per rilasciare i progetti Che sono bloccati da anni, come la Città di Giustizia, o trovano soluzioni in collaborazione con altre amministrazioni come il Consiglio della Prefettura o il consiglio di amministrazione della vecchia stazione Renfe. Ha confermato che due parcheggi sotterranei vicino alla Città di Giustizia e alla Stazione Renfe permetteranno di iniziare i lavori sul Boulevard del Ferrocarrel.

È stato spiegato anche in Nel primo trimestre del 2024 “sarà aperta la vecchia caserma di Santa Fe”.Sottolineando che “i progressi sono stati notevoli in soli sei mesi”, riguardo a Montega è stato ripristinato “un progetto che era rimasto nel cassetto per un decennio per far crescere la città oltre la tangenziale”.

Da parte sua, per quanto riguarda il complesso commerciale di Huelva, il sindaco ha spiegato che “a Cebes sono in corso trattative per rizonizzare l’intero spazio” in modo che “possa soddisfare la domanda di terreni industriali di cui la città ha bisogno”, ricordando che in quest’ultima sessione plenaria di dicembre”Pagamento fondamentale per avviare il progetto Plaza Mayor Nel vecchio Mercado del Carmen.