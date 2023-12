WhatsApp per Windows: scopri come disattivare la suoneria | Dati

Qual è la funzione delle notifiche? WhatsApp? In poche parole, gli utenti scoprono di avere messaggi in sospeso, ma ci sono anche notifiche per chiamate e videochiamate e l'obiettivo è lo stesso, anche se qui il tono è più lungo e non smetterà di squillare finché non rispondi o rifiuti.

Quando disattivi la suoneria tramite le impostazioni dell'app mobile e colleghi il tuo account WhatsApp per Windowsl'ultimo software per computer o laptop continua a ricevere quelle fastidiose notifiche, quindi spiegheremo da Mag il processo per disattivarle.

Gli avvisi di chiamata sono stati dimenticati perché In realtà hanno creato un'impostazione che ti consente di disabilitarli, così non dovrai più disattivare l'audio sul tuo computer o laptop.. Per chiarire il punto, prendi appunti e segui tutti i passaggi senza saltarne nessuno.

Il trucco per silenziare la suoneria in WhatsApp per Windows

Per prima cosa scarica il programma WhatsApp per Windows tramite la pagina ufficiale di WhatsApp .

. Ora apri il programma e collega il tuo account scansionando il codice QR con il tuo cellulare.

Puoi farlo come segue: Sul tuo cellulare, apri l'app > tocca l'icona dei tre punti (in alto a destra) > tocca “Dispositivi collegati” > “ Associa un dispositivo “.

“. Attendi che le informazioni vengano scaricate sul tuo computer e fai clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in basso a sinistra.

Verranno visualizzate diverse opzioni > premere “ Notifiche “.

“. Infine, disattivare l'interruttore etichettato “ Chiamate “.

“. Pronti, fatti chiamare da un amico in voce o in video per verificare le modifiche apportate.

Hai trovato interessante questo trucco di WhatsApp? Ti diciamo che questa app di messaggistica è in costante cambiamento e aggiornamento, quindi appaiono sempre nuove scorciatoie, codici e strumenti che renderanno più piacevole la tua esperienza di invio o ricezione di testi, adesivi o contenuti multimediali. Per continuare a scoprire le novità ti basterà inserire il seguente link contenente altre note WhatsApp in Mag, e il gioco è fatto. Non perderlo!

