Perché i prezzi del cibo sono aumentati così tanto negli ultimi mesi?

Cibo nel mercato in Colombia. foto di Colprensa.

I prezzi degli alimenti sono aumentati significativamente negli ultimi mesi in tutto il mondo, I dati forniti dall’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura mostrano che l’indice dei prezzi di settembre è aumentato dell’1,2% rispetto ad agosto e del 32,8% in un anno. Anche per quanto riguarda la misurazione della variazione mensile dei prezzi internazionali del paniere alimentare di base, ha indicato che continua ad avvicinarsi al suo massimo, cioè 137,6 punti.

La situazione in Colombia non è lontana dai dati mondiali perché, secondo l’ultimo rapporto del Servizio nazionale di statistica amministrativa (Dane), La variazione annua del CPI è stata del 4,51%, la variazione mensile è stata dello 0,38% e l’anno in corso (gennaio – settembre) è stato del 4,51% e Maggiori aumenti di prezzo sono stati registrati per alcuni alimenti.

“All’interno del cibo consumato in casa, vediamo un contributo di 13 punti base sui 38 che era l’inflazioneManzo, maiale e frutta fresca contribuiscono ad alcuni degli importanti punti di base che si aggiungono al contributo degli oli commestibili, da due punti principali”, ha affermato il direttore danese, Juan Daniel Oviedo.

Questo dato fa sì che molti colombiani si chiedano perché si è verificato l’aumento dei prezzi del cibo? Jorge Enrique Bedoya, presidente dell’Associazione degli agricoltori della Colombia, ha sottolineato che ciò è dovuto a vari fattori: consumi, inverni, mancanza di strumenti agricoli, infrastrutture e altri.

In primo luogo, va tenuto presente che la Colombia nel 2021 ha subito un cambiamento climatico molto forte poiché la stagione delle piogge si è estesa in modo significativo e questo influisce sulla coltivazione e sulla raccolta del cibo. Oltre alle strade di campagna.

“L’inverno fa crollare molte autostrade del Paese, non solo le principaliGuarda l’esempio del km 58 sulla strada per Llanos Orientales da Bogotá, non solo sulla strada principale ma su autostrade alternative. In una la banca se ne è andata e il governo nazionale ha detto che poteva durare 10 giorni chiusa e i lavori di pulizia sono già stati fatti, Ma genera sovraccarico, incertezza del prodotto e questo è ovviamente un mal di testa‘”, ha confermato Bedoya in un’intervista alla rivista Semana.

Ha aggiunto che questa mancanza di infrastrutture genera anche “Più costi per i produttori, possibilità che i prodotti deperibili vengano danneggiati dai camion e mal di testa che sembrano non finire mai”.

D’altra parte, ha sottolineato che l’aumento del dollaro è stato un altro fattore chiave per comprendere l’aumento dei prezzi, perché sebbene sia vantaggioso per esportatori, importatori e consumatori, è un grosso colpo in tasca.

“Prezzo in dollari Abbiamo due facce della medaglia: gli esportatori sono contenti quando c’è una svalutazione e San Benito per gli importatori. I prezzi internazionali degli input sono aumentati in modo impressionante e il dollaro sta generando questa preoccupazione. Ma anche con il dollaro dovremmo avere la seguente visione: una cosa è annunciare come il dollaro chiuderà oggi e un’altra cosa è il dollaro nazionalizzare i prodotti in stock ottenuti a un prezzo più basso o più alto. dollari», faccio notare.

Continuare a leggere