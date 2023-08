Perché Payet ha accettato di giocare per il Vasco in Brasile con offerte migliori

Vladimir BianchiniLettura: due minuti.

Il centrocampista francese è stato accolto da circa 5.000 persone all’aeroporto di Rio de Janeiro

firma Dimitri Payet di Vasco da Gama Ha causato molte ripercussioni in Brasile e in Europa. A 36 anni, il centrocampista sarà il primo giocatore francese nella storia della squadra.

Dopo sei stagioni e mezzo Olimpico di Marsigliaha deciso di lasciare la squadra a metà del 2023. Nonostante avesse proposte migliori dal punto di vista economico, il centrocampista ha deciso di cercare una nuova avventura professionale.

Payet con Vasco da Gama SC_ESPN

secondo ESPNE Payet Ha ricevuto molte offerte da band francesi, ma a causa del suo amore per Marsiglia, dove è un idolo, ha deciso di suonare all’estero. Anche le squadre mediorientali, che hanno investito molto su giocatori di fama mondiale, hanno prestato attenzione al centrocampista.

Inoltre, il francese avrebbe potuto giocare nelle squadre del Portogallo o della Turchia, che erano in contatto con la sua cerchia. Tuttavia, il centrocampista ha scelto il Brasile.

Payet Era felicissimo della possibilità di giocare nel “paese del calcio”, ed essendo considerato un intrattenitore con la palla – per via del suo stile di gioco tecnico e classico – non pensava solo al lato economico.

Al centrocampista piaceva anche l’idea di giocare nei principali stadi brasiliani, che hanno ospitato i Mondiali del 2014, per il grande pubblico.

Dopo aver avuto diversi colloqui con l’agente Tlio de Melo, l’ex attaccante con cui ha giocato Payet dentro notteSi è emozionato. L’imprenditore ha spiegato com’era il Paese, la situazione del calcio brasiliano e cosa avrebbe trovato il centrocampista nel Vasco.

Payet Ha accettato la sfida ed è arrivato in Brasile mercoledì intorno alle 5:20 (ora di Brasilia).

Il centrocampista ha ricevuto mercoledì circa cinquemila persone all’aeroporto Galeão di Rio de Janeiro (16).

La nuova maglia numero 10 deve essere presentata nella partita dell’Atlético MG, domenica prossima (20), per il 20° turno del campionato brasiliano, allo stadio Maracanà.

feticcio Olimpico di MarsigliaHa segnato 78 gol e fornito 95 assist. Payet Ha avuto anche una buona partecipazione in maglia West HamNel premier Leaguetra il 2015 e il 2017. Ha giocato anche 38 partite con la nazionale francese.