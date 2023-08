Genio e forma. Guillermo Vilas ha 71 anni e se lo meritaIn questo giorno, In mostra la sua brillante carriera nei tornei del Grande Slam. Il famoso argentino è mancino È l’uomo latinoamericano con il maggior numero di titoli del Grande Slam in singolo. quattro tazze dentro Principale, Distribuiti su un massimo di tre delle quattro date, parlano chiaro della loro grandezza atletica.

la figura del circuito professionistico degli anni ’70, Vilas sognava di vincere un grande torneo. E un ragazzo ha realizzato il suo sogno. Nel corso di tre anni, dal 1977 al 1979, ha vinto quattro importanti campionati Massimo campione latinoamericano maschile nella storia Principale.

Ha sconfitto i Villas Connors locali e ha vinto gli US Open del 1977 a New York. Autorità Palestinese

Sette uomini della regione, provenienti da cinque paesi diversi, hanno vinto i campionati del Grande Slam in singolo. E Vilas è il detentore del record, Dal momento che ci è riuscito Roland Garros 1977, agli US Open 1977 e agli Australian Open 1978 e 1979. Nel frattempo, ha perso le finali al Roland Garros 1975, 1978 e 1982 e Australia 1977.

tra gli argentini, È stato seguito da Gastón Gaudio, che ha vinto l’unica definizione del Grande Slam tra due latinoamericani, Dove ha battuto Guillermo Coria, anche lui sui bianchi, al Roland Garros 2004, e non solo Juan Martín del Potro, campione degli US Open 2009battendo gli svizzeri Roger Federer Nel duello decisivo.

Nella rassegna Velas è stato il Roland Garros, nella sua alleata sulla terra battuta, quando è stato incoronato per la prima volta in Principale. E lo ha fatto con un record di partite record in finale, schiacciando l’americano Brian Gottfried 6-0, 6-3, 6-0. Mesi dopo, si è ripreso sconfiggendo il locale Jimmy Connors, numero 2 dell’ATP, nella partita decisiva degli US Open, sulla terra battuta, per parti 2-6, 6-3, 7-6, 6-0.

Nel 1978 Vilas trionfò per la prima volta in Australia, Sull’erba, battendo il locale John Marks nel profilo 6-4, 6-4, 3-6, 6-3. Già nel 1979 il suo successo fu raggiunto a Melbourne, battendo in finale l’americano John Sadri con il punteggio di 7-6, 6-3, 6-2.

Il latinoamericano che segue Villas con il maggior numero di titoli del Grande Slam in singolo è Gustavo Kuerten, Con la particolarità di essere l’uomo della regione che ha vinto più titoli contemporaneamente Principale. Il brasiliano ha festeggiato al Roland Garros nel 1997, 2000 e 2001. Oltre a vincere i tre Slam che ha giocato.