Djokovic ha esteso la sua paternità su Monfils ed è passato ai quarti di finale a Cincinnati

Novak Djokovic (n. 2 nella classifica mondiale ATP) continua a prolungare la sua striscia vincente. questa volta, I serbi eliminano Gael Monfils (n. 211) bruscamente 6-3 e 6-2 E sono entrato Quarti di finale del Cincinnati Masters 1000.

Il numero 2 del mondo è stato pieno di elogi per il francese. GT

Nonostante la distanza sembrasse tanta nel primo set, è stata tutt’altro che irregolare, anche se Noll ha fatto meglio nei momenti decisivi. Il serbo ha infastidito il francese ad ogni ciclo di servizio, riuscendo finalmente a fare il pareggio, a fare il 5-3 e poi a chiudere il match.