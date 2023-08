ido1>

Carlos Alcaraz, dopo essersi qualificato ai quarti di finale del Cincinnatti Masters 1000, negli Stati Uniti, aggiunge più punti nella gara dell’anno rispetto a quelli ottenuti nel 2022 Che è molto considerando che ha chiuso la stagione ai vertici dell’ATP, un obiettivo che il giovane tennista spagnolo sta inseguendo ancora una volta. Con solo 20 anni Da gennaio ha un totale di 7.035 punti con 180 già aggiunti all’Ohio State, Dove ha battuto Jordan Thompson e Tommy Paul. Inoltre, ha chiuso il 2022 con 6.820 punti aggiunti in tutti i tempi e avrebbe giocato Coppa dei Maestri Come prima testa di serie, ma l’infortunio gli ha impedito di partecipare al torneo e di aumentare il suo conto ai vertici dell’arena del tennis. Alcaraz ha già segnato più punti nell’annuale ATP Tour che in tutto il 2022. Autorità Palestinese da Sta cercando il suo settimo titolo nel 2023 (ha vinto Wimbledon, Masters 1000 a Indian Wells e Madrid, ATP 500 a Barcellona e Queen’s, ATP 250 a Buenos Aires), Hai già ottenuto il tuo certificato di qualificazione alle finali ATP in questa campagna, Agli otto migliori giocatori del mondo è riservato un appuntamento, che si terrà dal 12 al 19 novembre nella città italiana di Torino, ma prima ci sono altri tornei di alto livello in cui il focus sarà sugli spagnoli, a partire con il torneo che sta giocando. Giocando nei quarti di finale, un turno che ha già raggiunto 12 mesi fa, affronterà l’australiano Max Purcell, 25 anni, testa di serie 70 e proveniente dalla fase precedente. Imparentato

1 relativo Se vincerà il titolo a Cincinnati, lascerà il torneo con 7855 punti e rimarrà in vetta prima di affrontare gli US Open, Il quarto e ultimo Grande Slam della stagione in cui difenderà il suo titolo. in ordine diretto Per l'ordine numero 1 dell'ATP Alcaraz con un punteggio di 9395 punti, Che è 420 in più di Novak Djokovic. Tutta l'azione del Cincinnati Masters 1000 può essere seguita esclusivamente da ESPN e STAR+.