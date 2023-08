Otto squadre hanno lanciato pronostici… nel bene e nel male

All’inizio del 2023 si è parlato molto della possibilità che un team di Angels, guidato da Shuhei Ohtani e Mike Trout, guidasse il Team Anaheim alla postseason per la prima volta in quasi un decennio. Ohtani ha svolto la sua parte di lavoro, stabilendo record inimmaginabili quasi ogni giorno, ma Trout è rimasto bloccato in un’altra stagione frustrante. Entrando in una stagione per lo più sana nel 2022 (119 partite, 40 fuoricampo e un MVP), quest’anno la storia è stata diversa. Ha subito una frattura alla mano sinistra durante uno swing di routine a San Diego il 4 luglio, che da allora lo ha messo da parte. Anche se riuscirà a tornare al 100%, il 2023 segnerà un altro anno sprecato per il perenne All-Star Game, la cui serie di vittorie è di .263/.369/.493 con 18 homer, 44 RBI, un fWAR di 3.1 e un wRC+136 pollici 81 impegni. – Adrian Garrow