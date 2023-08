Il Giappone, due giorni dopo essere andato senza colpi per Cuba, ha segnato 8 colpi e ha sconfitto il Messico nella LLWS

Autorità PalestineseLettura: 4 minuti.

SOUTH WILLIAMSPORT, Pa. – Il Giappone, la migliore squadra internazionale del secolo nel torneo mondiale della Little League, non raggiunge la finale dal 2017.

All’inizio di questa edizione, sembra che i giapponesi abbiano tutto per tornare al duello per il titolo. Hanno vinto le prime due partite, ottenendo vittorie in modi molto diversi.

Mercoledì, non hanno permesso a un colpo in sei inning di battere Cuba 1-0, nonostante si connettessero solo con un colpo. E venerdì, hanno segnato otto successi per battere il Messico 6-1.

Il Giappone ha caricato le basi e ha segnato almeno un punto in ogni inning, dal primo al quarto.

“Di solito dico ai giocatori che devono entrare in contatto con la palla”, ha detto l’allenatore Toyo Hiroka. “Non sto cercando di cambiare la mentalità dei ragazzi, ma di far andare avanti tutto”.

Le squadre giapponesi hanno vinto sette campionati di lega minore dal 2000. Solo altre tre squadre internazionali in quel periodo – Venezuela, Curaçao e Corea del Sud – hanno vinto più di una volta.

Akito Masuda ha collegato la mazza messicana e ha portato il Giappone alla vittoria nella LLWS. AP Foto/Tom E. Puskar

Il rappresentante del Giappone di quest’anno, Musashi Fucho di Tokyo, ha trionfato nei titoli della Little League World Series nel 2003 e nel 2013. Se i primi due duellanti sono indicativi, questa squadra ha il potenziale per continuare questa tendenza con una corona per decennio.

“Se giochi una partita perfetta contro il Giappone, sarà difficile per te batterli”, ha detto l’allenatore messicano Francisco Vimbres. Il suo club ha utilizzato quattro arcieri nel duello.

Dopo due giorni di riposo, lunedì i giapponesi affronteranno Taiwan, che giovedì ha completato l’ottava partita perfetta nella storia del World Little League Championship, battendo il Canada per 6-0.

Per inciso, Taiwan è stata la squadra internazionale negli anni ’70, ’80 e ’90, aggiungendo 17 titoli. In totale, il Giappone ne ha 11.

Ragazza unica

Stella Weaver, l’unica ragazza a lanciare nella Little League World Series di quest’anno, ha segnato un punto e ha colpito un campo per aiutare il Tennessee a sconfiggere il Rhode Island 8-1.

La Weaver, 12 anni, è solo la 22esima ragazza a giocare nella storia di questo torneo. La prima Little League World Series si tenne nel 1947.

Senza uomini in base, Weaver ha colpito duramente un allenatore per colpire a terra e colpire un lancio. È la decima ragazza a raggiungere l’impresa inarrestabile nella competizione.

Più tardi, ha corso una seconda casa su uno, applaudendo dopo essere scivolato sul piatto.

“La gente non si rende conto di quanto sia veloce”, ha detto il manager Randy Huth. “Può volare… Ha colpito quella palla molto forte per colpirla velocemente e ancora non riesce a tirarla fuori.”