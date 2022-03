Pilar Rubio e il suo “total look” in puro stile Ferrari alla Paris Fashion Week

colonna bionda Arrivo Parigi avanza vigorosamente. madrileno, oltre ad essere noto per essere una donna Sergio RamosÈ riuscito a diventare una miniera d’oro per i marchi da solo. Quindi, è comune vedere che presta la sua immagine alle migliori aziende.

L’esempio più recente è stato lunedì in Settimana della moda di ParigiSi celebra dal 28 febbraio a martedì 8 marzo, Giornata internazionale della donna. collaboratore con “Anthel” assistere allo spettacolo Givenchy Ha abbagliato tutti i presenti.

L’ha fatto con “sguardo completo” Dall’esclusiva azienda francese, si compone di un maglione a collo alto, un bomber, pantaloni skinny, tacchi alti e una borsa. Tutto in uno profondo rossonello stile più puro Ferrari.

“Preparing for the Givenchy F/w 2022 Show” (Mi preparo per il Givenchy Show alla Fashion Week 2022), è stato scritto anche da The Influencer insieme a questo video in cui potete vedere l’intero processo.





donne da Mauro Icardi, Wanda NaraÈ stata una delle prime a innamorarsi della sua bellezza. A proposito, una notevole assenza nei rally di quest’anno. Cioè, l’Argentina di solito non perde nessun appuntamento.