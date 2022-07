Pique e Shakira: i genitori del calciatore e della cantante parlano per riconciliare – calcio internazionale – sport

La divisione tra Gerard Pique e Shakira è iniziata domenica con un nuovo capitolo nei media di intrattenimento.

Dopo che il quotidiano ‘ABC’, di Madrid, ha pubblicato un articolo in cui è stato confermato che Pique avrebbe negato una presunta relazione con un’altra donna per Shakira, e che lei gli avrebbe creduto, ora hanno ricevuto un’eco. Alcune delle conversazioni “Gossip no like” che entrambi i miei genitori hanno avuto.

Hanno un obiettivo: Riconciliazione del calciatore e cantante.

“Per il bene dei bambini”

La cantante Shakira e il calciatore Gerard Pique su Instagram. immagine: Instagram: @shakira

Secondo il rispettivo programma, Il padre di Shakira viene ricoverato in ospedale dopo una caduta e vuole che Pique torni da lei.

Allo stesso modo, i genitori del giocatore gli hanno detto, secondo “Gossip no like”, che non volevano incontrare la sua presunta nuova ragazza.

“Gli hanno detto di non presentarli alla ragazza del dipendente di güerita”, hanno affermato.

Lo ha confermato il presentatore dello spettacolo “The Show”. “Il lavoro dei genitori è stare di nuovo insieme”. Quindi affermano, “Si scambiano informazioni per cercare di unire i figli per il bene dei nipoti Milan e Sasha”.

I presentatori assicurano che le conversazioni tra ex suoceri sono abbastanza frequenti.



“Pique è ancora molto triste ed è per questo che sta attirando l’attenzione”, Hanno detto del presunto video in cui il giocatore appare mentre ascolta la musica di Shakira.

Anche adesso, a circa un mese dall’annuncio della loro separazione, Né Shakira né Pique ne hanno parlato pubblicamente.

