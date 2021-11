Play-off difficili attendono Portogallo e Italia

UN Senza un ultimo giorno nel Gruppo D, E e G, nove squadre europee si sono già qualificate per la Coppa del Mondo 2022 (Serbia, Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Danimarca, Croazia, Inghilterra e Germania) Con un punto in casa contro la Norvegia, l’Olanda eccelle come ultima squadra campione.

Altre dieci squadre giocheranno nella rivincita: Portogallo, Svezia, Italia, Galles, Repubblica Ceca, Scozia, Austria, Russia, Polonia e Macedonia del Nord. Resta da vedere chi sarà secondo nel Gruppo D (Finlandia o Ucraina) e nel Gruppo G (Olanda, Turchia o Norvegia).

Il sorteggio delle coppie di playoff avrà luogo il prossimo 26 novembre a Zurigo. Le sei squadre con il maggior numero di reti nella fase a gironi verranno assegnate come teste di serie, tra cui Portogallo e Italia. Queste due squadre non si incontreranno in semifinale, ma non si sarebbero incontrate in una finale immaginaria se le due fossero state nella stessa squadra.

Le semifinali appartengono a 1 e 2 percorso a Negli spareggi le semifinali vanno al 3° e 4° percorso b, E per le semifinali 5 e 6 percorso c. Per ogni percorso verrà effettuato un ulteriore sorteggio per determinare quale vincitore della semifinale giocherà in casa la finale.

La regola del “conflitto vietato tra squadre”, ad esempio, si applica alle 12 squadre che alla fine si qualificano per i playoff. Ucraina e Russia Impossibile collegarli.